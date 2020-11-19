В Кременце на Тернопольщине разрешили не соблюдать "карантин выходного дня"

Решение приняли на заседании горисполкома

Решение приняли на заседании горисполкома

Фото Суспильне Тернополь

В Кременце горисполком разрешил не соблюдать "карантин выходного дня". Такое решение приняли сегодня приняли на заседании исполнительного комитета Кременецкого городского совета, рассказал городской голова Алексей Ковальчук.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне Тернополь.

Кременецкий горисполком поддержал обращение Союза предпринимателей Кременетчины, в котором они просят разрешить работать в выходные. В Кременце не будут соблюдать "карантин выходного дня".

По словам начальника Кременецкого отдела Нацполции Анатолия Игнатюка, на предпринимателей, которые не будут придерживаться "карантина выходного дня", будут составлять административные протоколы: "Национальная полиция будет выполнять свои функции в соответствии с действующим законодательством. Постановление Кабинета Министров никто не отменил".

Председатель Союза предпринимателей Кременеччины Вячеслав Онишкевич рассказал: к таким действиям полицейских готовы.

Юристы и адвокаты готовы оказывать помощь предпринимателям в случае, если будут составлены соответствующие протоколы и постановления полицией, - сказал Онишкевич.

Адвокат Ольга Боднар считает, что полиция имеет все основания составлять протоколы.

Постановление Кабинета Министров принято и оно действует. Отменить это постановление могут или Кабинет Министров другим постановлением, или суд своим решением. Насколько мне известно, на сегодняшний день уже было подано несколько исков о признании этого постановления незаконным и о его отмене. Однако, решения суда на сегодняшний день нет. Поэтому полиция имеет все законные основания для того, чтобы составлять протоколы о нарушении этих карантинных ограничений, установленных постановлением, - считает адвокат.

Напомним, ранее сообщалось, что Шмыгаль провел еще одно совещание с мэрами по COVID-19, на котором призвал соблюдать "карантин выходного дня".