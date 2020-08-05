Шмыгаль планирует провести совещание с мэрами городов по поводу карантина

Он призвал местные власти отнестись с пониманием к карантинным решений Кабинета министров

Он призвал местные власти отнестись с пониманием к карантинным решений Кабинета министров

Фото: Кабмин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль планирует организовать селекторное совещание с мэрами городов для обсуждения всех проблемных вопросов карантина.

Об этом он сообщил во время заседания правительства, передает RegioNews.

Я попрошу и министра здравоохранения, и министра регионального развития, и министра Кабинета министров организовать селекторное совещание с мэрами городов, где мы можем обсудить, снять все проблемные вопросы для того, чтобы мэры также понимали полностью, как работает эта система защиты здоровья наших граждан", - заявил премьер-министр.

Он добавил, что Украина была разделена на зоны, чтобы не вводить карантин по всей ее территории, и субъективный человеческий фактор по внесению городов в соответствующие зоны карантина исключен.

Очень важно сегодня коммуницировать с руководителями районов, городов областного значения. Очень важно, что деление на цвета имеет над собой очень четкие параметры", - сказал он.

Глава Правительства подчеркнул, что приросты и количество заболевших, а также способность медицинской системы выдерживать эти нагрузки, высчитывает утвержденная математическая модель.

Напомним, 1 августа городские власти Луцка отказались усиливать карантин, хотя город относится к самой опасной зоне по распространению Covid-19. В тот же день мэры Тернополя и Ивано-Франковска выступили против усиления карантина в их городах.

На следующий день министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что местные власти не могут смягчать карантинные мероприятия и не имеет на это полномочий.

Впоследствии заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что мэры городов будут нести ответственное за каждого умершего от COVID-19.