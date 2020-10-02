У главы "Нафтогаза" Коболева подтвердили COVID-19

Диагноз подтвердился после командировки

Диагноз подтвердился после командировки

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Из деталей: вчера прилетел из командировки, сдал тест, до результата нигде не появлялся. Положительный результат получил час назад, предупредил всех, с кем контактировал", - сообщил Коболев.

Он добавил, что чувствует себя хорошо, а все встречи и интервью перенес в онлайн. Коболев также уточнил, что менеджмент и сотрудники "Нафтогаза" находятся на дистанционной работе еще с марта.

На время самоизоляции его обязанности будет выполнять Сергей Перелома.

Очередной COVID-антирекорд в Украине и я, к сожалению, часть этой статистики. Как говорили эпидемиологи, коллективный иммунитет сформируется, когда 70% общества перенесут болезнь. Поэтому мы были готовы к этой реальности - и как компания, и я лично", - добавил Коболев.

Напомним, лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заболел COVID-19, наличие болезни удалось установить не сразу.