В Украине создадут отдельный спецфонд по противодействию COVID-19, - Разумков

Он будет отличаться от существующего "ковидного" фонда

Он будет отличаться от существующего "ковидного" фонда

Фото из открытых источников

В 2021 году в Украине предусмотрено создание спецфонда, который будет решать три вопроса, связанные с противодействием COVID-19. При этом, в нем будет меньше средств, чем было в “ковидном” фонде, поскольку в бюджете средства на противодействие коронавирусной болезни заложены на министерства напрямую.

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает RegioNews.

Если до сих пор был отдельный большой фонд, из которого происходило финансирование противодействия пандемии коронавируса в Украине, то в 2021-м есть отдельные программы по этому направлению по каждому министерству.

Такое решение, по словам Разумкова, было принято по итогам "большой дискуссии" - во время совещаний с представителями депутатских фракций, с членами правительства, Премьер-министром и министром финансов.

"Ковидный” фонд создавался в этом году и все наполнение шло туда. Сегодня, я только что рассказал, что есть программы в каждом министерстве. У нас не может быть двух фондов, которые с одной стороны будет отдельный и называться "ковидным”, а здесь специальный фонд, из него будут финансироваться конкретные вопросы, связанные с борьбой (с COVID-19 - ред.). Если мы посчитаем с вами объем средств, то в этом фонде сейчас их будет меньше, потому что это отдельный специальный фонд”, - отметил председатель Верховной Рады.

По его словам, каждое министерство, которое связано с борьбой с COVID-19, получит свое финансирование.

Фактически, это будет три вопроса. Первый вопрос - кроме тех 2,6 млрд, которые предусмотрены на вакцинирование, в этом фонде будут закладываться дополнительные средства на вакцинирование, на борьбу с коронавирусом и на финансовую поддержку медиков, - отметил Разумков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минфине рассказали, на сколько повысятся зарплаты медиков и учителей.