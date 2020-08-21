В Минфине рассказали, сколько средств ушло на борьбу с COVID-19

На сферу здравоохранения выделено 16,3 млрд грн

На сферу здравоохранения выделено 16,3 млрд грн

Фото: flickr

С начала эпидемии на мероприятия, связанные с противодействием COVID-19, из бюджета уже осуществлено расходов почти на 25 млрд грн.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Роман Ермоличев, передает RegioNews.

По словам чиновника, на сегодня использовано 16,9 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19, а также 4,8 млрд грн средств государственного и местных бюджетов.

Еще 2,7 млрд грн было оплачено Национальной службой здоровья Украины поставщикам услуг в рамках программы медицинских гарантий.

По Фонду борьбы с COVID-19 в целом предусмотрено направление 66 млрд грн средств государственного бюджета, а именно: на сферу здравоохранения выделено 16,3 млрд грн, на социальную сферу - 10,6 млрд грн, на сферу обеспечения правопорядка - 2, 5 млрд грн, стимулирование экономики - 36 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета - 0,5 млрд грн и сферу образования - 52,5 млн гривен", - сообщил замминистра.

Напомним, уровень бюджетного дефицита в Украине составляет около 300 миллиардов - Шмыгаль. По его словам, в этом году ситуация сложная и связана с коронавирусом и экономическим кризисом.