В 24 общежитиях Киева зафиксировали случаи заражения коронавирусом
С начала учебного года в 24 общежитиях Киева зафиксированы случаи заболевания COVID-19.
Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
С начала учебного года в 24 столичных общежитиях есть случаи заболевания коронавирусом. В 11 из них ввели противоэпидемические меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Больные и контактные лица изолированы. Осуществлена санитарная обработка помещений. В других общежитиях больных студентов вовремя изолировали", - рассказал Кличко.
Он добавил, что специалисты Госпродпотребслужбы вместе с представителями районных администраций уже проверили 80 общежитий и составили 40 протоколов о нарушении санитарных норм и противоэпидемических мероприятий.
Среди нарушителей условий карантина Кличко назвал Национальный экономический университет имени Гетьмана, Национальный университет имени Шевченко, Академию изобразительного искусства, Киевский национальный университет культуры и искусства и Национальную академию наук.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу хворобу діагностували у 3565 людей, 1675 пацієнтів одужали, померли 70 осіб.
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