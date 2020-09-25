В 24 общежитиях Киева зафиксировали случаи заражения коронавирусом

В 11 из них ввели противоэпидемические меры

В 11 из них ввели противоэпидемические меры

С начала учебного года в 24 общежитиях Киева зафиксированы случаи заболевания COVID-19.

Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

С начала учебного года в 24 столичных общежитиях есть случаи заболевания коронавирусом. В 11 из них ввели противоэпидемические меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Больные и контактные лица изолированы. Осуществлена санитарная обработка помещений. В других общежитиях больных студентов вовремя изолировали", - рассказал Кличко.

Он добавил, что специалисты Госпродпотребслужбы вместе с представителями районных администраций уже проверили 80 общежитий и составили 40 протоколов о нарушении санитарных норм и противоэпидемических мероприятий.

Среди нарушителей условий карантина Кличко назвал Национальный экономический университет имени Гетьмана, Национальный университет имени Шевченко, Академию изобразительного искусства, Киевский национальный университет культуры и искусства и Национальную академию наук.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу хворобу діагностували у 3565 людей, 1675 пацієнтів одужали, померли 70 осіб.

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