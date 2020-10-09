Украинцы смогут бесплатно делать тесты на COVID-19 в частных лабораториях

Правительство выделило для этого необходимое финансирование

Правительство выделило для этого необходимое финансирование

Фото: flickr

Кабинет министров Украины дополнительно выделил на тестирование в Украине 260 млн грн.

Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

100 млн гривен будут направлены на контракты с частными лабораториями и другой формы собственности для тестирования методом ПЦР, чтобы увеличить количество тестирований, которые бесплатно делаются нашим гражданам", - заявил Степанов.

Он также отметил, что остальные 160 млн гривен пойдет на дополнительную закупку реагентов и оборудования.

Напомним, правительство выделило более 572 млн на медицинский кислород для больниц.