Украинцы смогут бесплатно делать тесты на COVID-19 в частных лабораториях
Правительство выделило для этого необходимое финансирование
Правительство выделило для этого необходимое финансирование
Кабинет министров Украины дополнительно выделил на тестирование в Украине 260 млн грн.
Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.
100 млн гривен будут направлены на контракты с частными лабораториями и другой формы собственности для тестирования методом ПЦР, чтобы увеличить количество тестирований, которые бесплатно делаются нашим гражданам", - заявил Степанов.
Он также отметил, что остальные 160 млн гривен пойдет на дополнительную закупку реагентов и оборудования.
Напомним, правительство выделило более 572 млн на медицинский кислород для больниц.
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