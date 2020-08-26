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26 августа 2020, 17:05 6

Заместитель Труханова заразился коронавирусом

26 августа 2020, 17:05 6
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Сейчас он находится дома на самоизоляции
Сейчас он находится дома на самоизоляции
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Заместитель городского головы Одессы Павел Вугельман заболел коронавирусом.

Эту информацию он подтвердил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"К сожалению, никто не застрахован от коронавирус и положительный тест на днях получил я. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции", - написал Вугельман.

По словам чиновника, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Напомним, в Одессе сотрудники главка миграционной службы заразились коронавирусом.

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