Заместитель Труханова заразился коронавирусом

Сейчас он находится дома на самоизоляции

Сейчас он находится дома на самоизоляции

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Эту информацию он подтвердил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"К сожалению, никто не застрахован от коронавирус и положительный тест на днях получил я. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции", - написал Вугельман.

По словам чиновника, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Напомним, в Одессе сотрудники главка миграционной службы заразились коронавирусом.