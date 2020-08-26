Заместитель Труханова заразился коронавирусом
Сейчас он находится дома на самоизоляции
Сейчас он находится дома на самоизоляции
Заместитель городского головы Одессы Павел Вугельман заболел коронавирусом.
Эту информацию он подтвердил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
"К сожалению, никто не застрахован от коронавирус и положительный тест на днях получил я. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции", - написал Вугельман.
По словам чиновника, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.
Напомним, в Одессе сотрудники главка миграционной службы заразились коронавирусом.
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