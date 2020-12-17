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17 декабря 2020, 10:59 12

Минздрав хочет вакцинировать от COVID-19 жителей оккупированных территорий

17 декабря 2020, 10:59 12
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Сейчас ведомство разрабатывает национальный план по вакцинации украинцев от коронавируса
Сейчас ведомство разрабатывает национальный план по вакцинации украинцев от коронавируса
Фото из открытых источников
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В Министерстве здравоохранения готовят национальный план по вакцинации украинцев от коронавируса. Граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, также планируют вакцинировать.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пишет RegioNews.

По его словам, этот план он подпишет в пятницу, 18 декабря.

"Вчера я дал задание внести некоторые изменения этого национального плана. Предусмотреть проведение вакцинации для наших граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях. Именно украинцев", - сказал Степанов.

Напомним, ранее в Минздраве сказали, когда в Украине может стартовать вакцинация от коронавируса.

коронавирус карантин вакцина Украина Минздрав
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