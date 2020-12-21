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21 декабря 2020, 16:30 282

Глава Сумской облгосадминистрации заболел коронавирусом

21 декабря 2020, 16:30 282
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Ранее он пошел на самоизоляцию из-за контакта с больным
Ранее он пошел на самоизоляцию из-за контакта с больным
Фото: Facebook
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Председатель Сумской областной государственной администрации Василий Хома заболел COVID-19, ПЦР-тест оказался положительным.

Об этом сообщает издание Sumy.today со ссылкой на советницу председателя ОГА Наталью Дрозд, передает RegioNews.

По ее словам, лечение главы области происходит в Харькове. Дату прохождения теста и другую информацию в ОГА пока не разглашают.

Напомним, главой Сумской ОГА назначен Василий Хома, соответствующий указ обнародован на сайте Президента.

11 декабря председатель Сумской ОГА Василий Хома пошел на самоизоляцию. Он самоизолировался, поскольку контактировал с больным COVID-19.

Читайте также: Хома Василий. Председатель Сумской областной государственной администрации. Досье

коронавирус ОГА Сумская область лечение Василий Хома
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