Глава Сумской облгосадминистрации заболел коронавирусом
Ранее он пошел на самоизоляцию из-за контакта с больным
Ранее он пошел на самоизоляцию из-за контакта с больным
Председатель Сумской областной государственной администрации Василий Хома заболел COVID-19, ПЦР-тест оказался положительным.
Об этом сообщает издание Sumy.today со ссылкой на советницу председателя ОГА Наталью Дрозд, передает RegioNews.
По ее словам, лечение главы области происходит в Харькове. Дату прохождения теста и другую информацию в ОГА пока не разглашают.
Напомним, главой Сумской ОГА назначен Василий Хома, соответствующий указ обнародован на сайте Президента.
11 декабря председатель Сумской ОГА Василий Хома пошел на самоизоляцию. Он самоизолировался, поскольку контактировал с больным COVID-19.
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