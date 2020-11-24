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24 ноября 2020, 12:13 6

В Минздраве предложили повысить расходы на медицину, чтобы удержать специалистов

24 ноября 2020, 12:13 6
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Степанов хочет повысить расходы на сферу до уровня 5% ВВП
Степанов хочет повысить расходы на сферу до уровня 5% ВВП
Фото: из открытых источников
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Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что 29 лет отечественная медицина финансировалась на уровне 3,5% ВВП. Министр считает, что с этим следует покончить, пока в стране еще есть квалифицированные медики, которых следует удержать в стране и поэтому предложил повысить расходы на сферу до уровня 5% ВВП.   

Об этом он рассказал на брифинге, передает RegioNews.

Наша медицина нуждается в реанимации. Мы заложили минимум, который необходим", - заявил министр.

В качестве обоснования своей инициативы он привел пример развитых стран: Великобритания выделяет на здравоохранение 6,7% от ВВП, Франция - 6,9%, а Германия больше 10%.

Он также отметил, что заработная плата водителя "скорой" не должна быть в несколько раз меньше, чем заработная плата водителя такси.

Глава Минздрава надеется по понимание ситуации со стороны нардепов, которые должны одобрить расходы в проекте госбюджета на следующий год.

Напомним, по состоянию на 24 ноября самый высокий показатель заболеваемости на COVID-19 зафиксирован в Сумской, Черкасской, Черновицкой и Киевской областях.

зарплаты бюджет скорая помощь Минздрав медики
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