Большинство школ уже готовы к смешанному обучению - Шкарлет

Введение полного дистанционного обучения будет происходить исключительно в "красных" зонах

Введение полного дистанционного обучения будет происходить исключительно в "красных" зонах

Фото: из открытых источников

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заверяет, что на сегодня большинство школ готовы к организации смешанной и дистанционной форм обучения.

Об этом он сообщил во время часа вопросов к правительству 18 сентября, передает RegioNews.

Большинство школ готово и к смешанной, и к дистанционной форме обучения. Я надеюсь, что исключительно по тех зонах, в которых будет установлен локдаун мы будем работать в режиме полного дистанционного обучения, а большая часть будет работать в режиме смешанного обучения", – отметил Шкарлет.

Он напомнил, что смешанный тип обучения предполагает сочетание привычного учебного процесса и дистанционного.

Отмечается, что в ведомстве уже разработали рекомендации по обучению в различных условиях, в частности для смешанного обучения для сельских и городских школ.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде Украины решили заслушать исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета на часе вопросов к правительству. Его спросят о заработной плате учителей и работе школ в рамках карантина.