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07 сентября 2020, 13:50 8

Франковск откроет школы, несмотря на "красную" зону карантина

07 сентября 2020, 13:50 8
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Дети пойдут в школу 14 сентября
Дети пойдут в школу 14 сентября
Рixabay
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Власти Ивано-Франковска заявили, что дети пойдут в школы и сады, несмотря на отнесение города к "красной" зоне из-за показателей заболеваемости COVID-19.

Как сообщает RegioNews, об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив в своем Facebook.

"С понедельника следующей недели (14 сентября, — ред.) детские сады и школы в городе Ивано-Франковске откроются в любом случае... Со следующего понедельника, несмотря на решение Киева, наши дети пойдут в детские сады и школы, потому что они имеют право на полноценное обучение", — сказал он.

При этом мэр выразил надежду, что центральная власть пересмотрит зонирования и Ивано-Франковск окажется не в "красной" зоне, однако, в любом случае, с 14 сентября школы в городе откроются, потому что есть соответствующее решение горсовета.

Напомним, 31 августа летние каникулы в городе Ивано-Франковске решили продлить до 11 сентября.

карантин Ивано-Франковск школа мэр
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