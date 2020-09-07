Франковск откроет школы, несмотря на "красную" зону карантина

Дети пойдут в школу 14 сентября

Дети пойдут в школу 14 сентября

Рixabay

Власти Ивано-Франковска заявили, что дети пойдут в школы и сады, несмотря на отнесение города к "красной" зоне из-за показателей заболеваемости COVID-19.

Как сообщает RegioNews, об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив в своем Facebook.

"С понедельника следующей недели (14 сентября, — ред.) детские сады и школы в городе Ивано-Франковске откроются в любом случае... Со следующего понедельника, несмотря на решение Киева, наши дети пойдут в детские сады и школы, потому что они имеют право на полноценное обучение", — сказал он.

При этом мэр выразил надежду, что центральная власть пересмотрит зонирования и Ивано-Франковск окажется не в "красной" зоне, однако, в любом случае, с 14 сентября школы в городе откроются, потому что есть соответствующее решение горсовета.

Напомним, 31 августа летние каникулы в городе Ивано-Франковске решили продлить до 11 сентября.