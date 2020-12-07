Президент подписал законы относительно поддержки граждан и бизнеса во время карантина

Законодательные инициативы были приняты Верховной Радой 4 декабря 2020 года

Законодательные инициативы были приняты Верховной Радой 4 декабря 2020 года

Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые он инициировал для поддержки граждан и бизнеса в период действия карантинных мероприятий для предотвращения распространения в Украине COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

Президент подписал законы №№1071-IX, 1072-IX и 1073-IX.

Закон "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" № 1071-IX предусматривает оказание единовременной матпомощи в размере 8 тыс. грн наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты в результате введения карантинных ограничений, и ФЛПам, которые потеряли часть дохода вследствие карантина.

ФЛПы не смогут получить помощь, если они зарегистрированы менее чем за три месяца до вступления в силу этого закона; если в 2020 году уплатили ЕСВ за себя меньше чем за три месяца, а также если их вид деятельности не подпадает под карантинные ограничения, - отмечается в сообщении.

Кроме того, документ предполагает предоставление единовременной матпомощи компаниям для выплат наемным работникам, чтобы не сокращать их во время действия карантина, и единовременную компенсацию субъектам хозяйствования с целью возмещения расходов, понесенных на уплату единого взноса (ЕСВ).

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно социальной поддержки налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" № 1072-IX предусматривает ряд налоговых стимулов для граждан, малого и среднего бизнеса на период возможного карантина.

В частности, им списывается налоговый долг налогоплательщикам, если совокупный размер долга плательщика за всеми налогами и сборами не превышает 3060 грн; плательщики единого налога І группы освобождаются от его уплаты за декабрь 2020 года и январь – май 2021 года; также до 29 декабря 2021 года отсрочено погашение налогового долга плательщиков налогов – физических лиц, в том числе самозанятых лиц, который в общей сумме не превышает 6800 грн.

Закон "О внесении изменений в статью 28 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" № 1073-IX расширяет перечень направлений, по которым могут использоваться средства Фонда по борьбе с последствиями эпидемии коронавируса. В частности, этими средствами может финансироваться: единовременная материальная помощь гражданам в случае усиления карантина; материальная помощь бизнеса для сохранения рабочих мест; единовременная компенсация бизнеса для уплаты ЕСВ за наемных работников.

Напомним, ранее сообщалось, что 5 декабря глава ВР Разумков подписал законы о карантинной поддержке бизнеса.