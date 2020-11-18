Учителей и медиков Львова начали проверять тестами на COVID-антиген
Во Львове начнут проверять на заражение коронавирусом тестами на антиген медиков и работников сферы образования.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает RegioNews.
Садовый рассказал, что в среду город получил 10 тысяч тестов, и к концу месяца должен получить еще 50 тысяч. Ими проведут минимум две волны тестирования медиков, учителей и воспитателей.
По его словам, организовать массовое тестирование всего населения города невозможно из-за сложности организации и высоких денежных затрат.
Согласно рекомендациям, чтобы массовое тестирование было эффективным, нужно провести несколько волн тестирования всего населения. Бюджет для Львова составит от 500 миллионов гривен, не считая стоимости самой организации. В Словакии, например, привлекли военных и экспертов из Австрии", - сказал Садовый.
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