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В Украине снова более 4000 новых случаев COVID-19
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01 октября 2020, 10:01 8

В Украине снова более 4000 новых случаев COVID-19

01 октября 2020, 10:01 8
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Больше всего новых случаев выявили в Киеве, в Харьковской, Днепропетровской, Одесской областях
Больше всего новых случаев выявили в Киеве, в Харьковской, Днепропетровской, Одесской областях
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В Украине за сутки, 30 сентября, COVID-19 диагностировали 4069 людям, зафиксировано 64 летальных случая, 2083 пациента выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего новых случаев заболевания зафиксировали в Харьковской области - 450, в Днепропетровской области - 266, в Одесской области - 260 человек, в Тернопольской области - 253 и в Сумской области - 212.

В Киеве за сутки диагностировали COVID-19 у 377 человек и 10 больных умерли. В Киевской области - еще 140 случаев заболевания и 4 смерти.

За все время пандемии в Украине заболело 213 028 человек, из них 94 443 выздоровели, летальных исходов - 4193.

Ранее сообщалось, что 29 сентября в Украине обнаружили 4 027 инфицированных COVID-19.

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