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Коронавирус в Украине: за сутки более 2000 новых случаев заражения
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01 сентября 2020, 09:49 14

Коронавирус в Украине: за сутки более 2000 новых случаев заражения

01 сентября 2020, 09:49 14
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Больше всего новых случаев заражения выявили в Харьковской, Одесской, Львовской областях
Больше всего новых случаев заражения выявили в Харьковской, Одесской, Львовской областях
Фото: из открытых источников
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В Украине за 31 августа зафиксировано 2088 случаев заболевания COVID-19, 48 летальных случаев, 688 человек выздоровели от болезни.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За все время пандемии в Украине заболело 123 303 человек, из них 57 802 выздоровели, летальных исходов - 2605.

Больше всего заражений за 31 августа зафиксировано в Харьковской области – 262, в Одесской области - 211 человек, во Львовской области – 193, в Тернопольской области – 180, в Ивано-Франковской области – 169.

В Киеве – 176 новых случаев, 5 летальных. Также в Киевской области за сутки выявлено 86 больных с коронавирусом.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 4044 случая;
  • Волынская область — 5523 случая;
  • Днепропетровская область — 2398 случаев;
  • Донецкая область — 1448 случаев;
  • Житомирская область — 3382 случая;
  • Закарпатская область — 7600 случаев;
  • Запорожская область — 1627 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 9348 случаев;
  • Кировоградская область — 816 случаев;
  • г. Киев — 13546 случаев;
  • Киевская область — 5755 случаев;
  • Львовская область — 14703 случая;
  • Луганская область — 320 случаев;
  • Николаевская область — 1284 случая;
  • Одесская область — 7494 случая;
  • Полтавская область — 808 случаев;
  • Ровенская область — 9269 случаев;
  • Сумская область — 1532 случая;
  • Тернопольская область — 6194 случая;
  • Харьковская область — 9338 случаев;
  • Херсонская область — 400 случаев;
  • Хмельницкая область — 2519 случаев;
  • Черновицкая область — 10420 случаев;
  • Черкасская область — 1594 случая;
  • Черниговская область — 1941 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в Украине за 30 августа выявили 2141 новый случай инфицирования коронавирусом, за минувшие сутки умерли 30 человек, 380 человек выздоровели от болезни.

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