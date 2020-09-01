Коронавирус в Украине: за сутки более 2000 новых случаев заражения

Больше всего новых случаев заражения выявили в Харьковской, Одесской, Львовской областях

Больше всего новых случаев заражения выявили в Харьковской, Одесской, Львовской областях

Фото: из открытых источников

В Украине за 31 августа зафиксировано 2088 случаев заболевания COVID-19, 48 летальных случаев, 688 человек выздоровели от болезни.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За все время пандемии в Украине заболело 123 303 человек, из них 57 802 выздоровели, летальных исходов - 2605.

Больше всего заражений за 31 августа зафиксировано в Харьковской области – 262, в Одесской области - 211 человек, во Львовской области – 193, в Тернопольской области – 180, в Ивано-Франковской области – 169.

В Киеве – 176 новых случаев, 5 летальных. Также в Киевской области за сутки выявлено 86 больных с коронавирусом.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область — 4044 случая;

Волынская область — 5523 случая;

Днепропетровская область — 2398 случаев;

Донецкая область — 1448 случаев;

Житомирская область — 3382 случая;

Закарпатская область — 7600 случаев;

Запорожская область — 1627 случаев;

Ивано-Франковская область — 9348 случаев;

Кировоградская область — 816 случаев;

г. Киев — 13546 случаев;

Киевская область — 5755 случаев;

Львовская область — 14703 случая;

Луганская область — 320 случаев;

Николаевская область — 1284 случая;

Одесская область — 7494 случая;

Полтавская область — 808 случаев;

Ровенская область — 9269 случаев;

Сумская область — 1532 случая;

Тернопольская область — 6194 случая;

Харьковская область — 9338 случаев;

Херсонская область — 400 случаев;

Хмельницкая область — 2519 случаев;

Черновицкая область — 10420 случаев;

Черкасская область — 1594 случая;

Черниговская область — 1941 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в Украине за 30 августа выявили 2141 новый случай инфицирования коронавирусом, за минувшие сутки умерли 30 человек, 380 человек выздоровели от болезни.

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