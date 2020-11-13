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13 ноября 2020, 21:29 4

Больных COVID-19 начнут размещать в больницах "Укрзализныци"

13 ноября 2020, 21:29 4
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Расходы на их лечение берет не себя Министерство здравоохранения
Расходы на их лечение берет не себя Министерство здравоохранения
Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения и "Укрзализныця" договорились о лечении больных COVID-19 пациентов в дорожных клинических больницах на железнодорожном транспорте филиала "Центр охраны здоровья".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

Со своей стороны Минздрав обязуется обеспечить дорожные клинические больницы всем необходимым для эффективного и комфортного лечения больных. Кроме того, министерство профинансирует необходимые текущие расходы", - говорится в сообщении.

Также Национальная служба здоровья максимально ускорит подписание договоров с Центром здравоохранения "Укрзализныци" для обеспечения финансирования дорожных клинических больниц.

В "Укрзализныце" напомнили, что недавно получили полмиллиона защитных масок в рамках комплексной программы борьбы с эпидемией COVID-19.

Напомним, "Укрзализныця" загрузит работой малодеятельные станции, - Скичко.

коронавирус больницы Укрзализныця Минздрав COVID-19
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