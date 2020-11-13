Больных COVID-19 начнут размещать в больницах "Укрзализныци"

Расходы на их лечение берет не себя Министерство здравоохранения

Расходы на их лечение берет не себя Министерство здравоохранения

Фото: из открытых источников

Министерство здравоохранения и "Укрзализныця" договорились о лечении больных COVID-19 пациентов в дорожных клинических больницах на железнодорожном транспорте филиала "Центр охраны здоровья".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews. Со своей стороны Минздрав обязуется обеспечить дорожные клинические больницы всем необходимым для эффективного и комфортного лечения больных. Кроме того, министерство профинансирует необходимые текущие расходы", - говорится в сообщении. Также Национальная служба здоровья максимально ускорит подписание договоров с Центром здравоохранения "Укрзализныци" для обеспечения финансирования дорожных клинических больниц. В "Укрзализныце" напомнили, что недавно получили полмиллиона защитных масок в рамках комплексной программы борьбы с эпидемией COVID-19. Напомним, "Укрзализныця" загрузит работой малодеятельные станции, - Скичко.

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