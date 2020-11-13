Больных COVID-19 начнут размещать в больницах "Укрзализныци"
Министерство здравоохранения и "Укрзализныця" договорились о лечении больных COVID-19 пациентов в дорожных клинических больницах на железнодорожном транспорте филиала "Центр охраны здоровья".
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.
Со своей стороны Минздрав обязуется обеспечить дорожные клинические больницы всем необходимым для эффективного и комфортного лечения больных. Кроме того, министерство профинансирует необходимые текущие расходы", - говорится в сообщении.
Также Национальная служба здоровья максимально ускорит подписание договоров с Центром здравоохранения "Укрзализныци" для обеспечения финансирования дорожных клинических больниц.
В "Укрзализныце" напомнили, что недавно получили полмиллиона защитных масок в рамках комплексной программы борьбы с эпидемией COVID-19.
Напомним, "Укрзализныця" загрузит работой малодеятельные станции, - Скичко.