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27 октября 2020, 10:39 13

У 30% больных коронавирусом ПЦР-тест показывает отрицательный результат - Степанов

27 октября 2020, 10:39 13
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Существует несколько причины, почему тесты показывают отрицательный результат
Существует несколько причины, почему тесты показывают отрицательный результат
Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что тестирование методом ПЦР не подтверждает наличие коронавирусной инфекции у 30% больных, из-за этого в Украине госпитализация пациентов проводится при наличии клинических симптомов.

Об этом министр рассказал на брифинге, передает RegioNews.

Степанов отметил, что для госпитализации граждан с COVID-19 в больницы не обязательно иметь позывной тест на коронавирус, поскольку мировая статистика демонстрирует, что у больного коронавирусом до 30% случаев тест показывает отрицательный результат.

По его словам, существует несколько причин не точного диагностирования коронавируса с помощью ПЦР-тестов.

Это связано с забором материала, физиологическими особенностями организма. Связано, в том числе с тем, где находится вирус, когда берут мазок для диагностики методом ПЦР", - сообщил министр.

Также Степанов добавил, что Минздрав планирует до конца года начать делать 70 тысяч ПЦР-тестов в день.

Напомним, 26 октября в Украине COVID-19 обнаружили в 6 677 человек, умерли 126 больных.

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