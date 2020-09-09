Коронавирус в Украине: за сутки более 2,5 тысяч новых случаев заражения
За прошедшие сутки, 8 сентября, в Украине подтвердили 2551 случаев заболевания COVID-19, зафиксировано 45 летальных случаев, 1157 пациентов выздоровело.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Всего за все время пандемии в стране заболело 143 030 человек, из них 64 703 выздоровели, летальных исходов - 2979. Активными больными остаются 75 348 пациентов.
Самая высокая суточная заболеваемость COVID-19 зафиксирована в Киеве - 310, Харьковской - 291, Тернопольской - 244, Львовской - 196, Ивано-Франковской - 151 и Черновицкой - 150 областях.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 4503 случая;
- Волынская область — 6015 случаев;
- Днепропетровская область — 2923 случая;
- Донецкая область — 1762 случая;
- Житомирская область — 3879 случаев;
- Закарпатская область — 8277 случаев;
- Запорожская область — 2041 случай;
- Ивано-Франковская область — 10659 случаев;
- Кировоградская область — 870 случаев;
- г. Киев — 15821 случай;
- Киевская область — 6459 случаев;
- Львовская область — 16269 случаев;
- Луганская область — 480 случаев;
- Николаевская область — 1714 случаев;
- Одесская область — 8827 случаев;
- Полтавская область — 1018 случаев;
- Ровенская область — 9943 случая;
- Сумская область — 2243 случая;
- Тернопольская область — 7824 случая;
- Харьковская область — 11493 случая;
- Херсонская область — 538 случаев;
- Хмельницкая область — 3355 случаев;
- Черновицкая область — 11581 случай;
- Черкасская область — 2121 случай;
- Черниговская область — 2515 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине 7 сентября коронавирус обнаружили у 2411 человек.
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