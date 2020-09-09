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09 сентября 2020, 09:44 11

Коронавирус в Украине: за сутки более 2,5 тысяч новых случаев заражения

09 сентября 2020, 09:44 11
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Больше всего новых случаев болезни выявили в Киеве, Харьковской, Тернопольской и Львовской областях
Больше всего новых случаев болезни выявили в Киеве, Харьковской, Тернопольской и Львовской областях
pixabay.com
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За прошедшие сутки, 8 сентября, в Украине подтвердили 2551 случаев заболевания COVID-19, зафиксировано 45 летальных случаев, 1157 пациентов выздоровело.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Всего за все время пандемии в стране заболело 143 030 человек, из них 64 703 выздоровели, летальных исходов - 2979. Активными больными остаются 75 348 пациентов.

Самая высокая суточная заболеваемость COVID-19 зафиксирована в Киеве - 310, Харьковской - 291, Тернопольской - 244, Львовской - 196, Ивано-Франковской - 151 и Черновицкой - 150 областях.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 4503 случая;
  • Волынская область — 6015 случаев;
  • Днепропетровская область — 2923 случая;
  • Донецкая область — 1762 случая;
  • Житомирская область — 3879 случаев;
  • Закарпатская область — 8277 случаев;
  • Запорожская область — 2041 случай;
  • Ивано-Франковская область — 10659 случаев;
  • Кировоградская область — 870 случаев;
  • г. Киев — 15821 случай;
  • Киевская область — 6459 случаев;
  • Львовская область — 16269 случаев;
  • Луганская область — 480 случаев;
  • Николаевская область — 1714 случаев;
  • Одесская область — 8827 случаев;
  • Полтавская область — 1018 случаев;
  • Ровенская область — 9943 случая;
  • Сумская область — 2243 случая;
  • Тернопольская область — 7824 случая;
  • Харьковская область — 11493 случая;
  • Херсонская область — 538 случаев;
  • Хмельницкая область — 3355 случаев;
  • Черновицкая область — 11581 случай;
  • Черкасская область — 2121 случай;
  • Черниговская область — 2515 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине 7 сентября коронавирус обнаружили у 2411 человек.

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