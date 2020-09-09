Коронавирус в Украине: за сутки более 2,5 тысяч новых случаев заражения

Больше всего новых случаев болезни выявили в Киеве, Харьковской, Тернопольской и Львовской областях

Больше всего новых случаев болезни выявили в Киеве, Харьковской, Тернопольской и Львовской областях

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За прошедшие сутки, 8 сентября, в Украине подтвердили 2551 случаев заболевания COVID-19, зафиксировано 45 летальных случаев, 1157 пациентов выздоровело.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews. Всего за все время пандемии в стране заболело 143 030 человек, из них 64 703 выздоровели, летальных исходов - 2979. Активными больными остаются 75 348 пациентов. Самая высокая суточная заболеваемость COVID-19 зафиксирована в Киеве - 310, Харьковской - 291, Тернопольской - 244, Львовской - 196, Ивано-Франковской - 151 и Черновицкой - 150 областях. Ситуация в регионах выглядит следующим образом: Винницкая область — 4503 случая;

Волынская область — 6015 случаев;

Днепропетровская область — 2923 случая;

Донецкая область — 1762 случая;

Житомирская область — 3879 случаев;

Закарпатская область — 8277 случаев;

Запорожская область — 2041 случай;

Ивано-Франковская область — 10659 случаев;

Кировоградская область — 870 случаев;

г. Киев — 15821 случай;

Киевская область — 6459 случаев;

Львовская область — 16269 случаев;

Луганская область — 480 случаев;

Николаевская область — 1714 случаев;

Одесская область — 8827 случаев;

Полтавская область — 1018 случаев;

Ровенская область — 9943 случая;

Сумская область — 2243 случая;

Тернопольская область — 7824 случая;

Харьковская область — 11493 случая;

Херсонская область — 538 случаев;

Хмельницкая область — 3355 случаев;

Черновицкая область — 11581 случай;

Черкасская область — 2121 случай;

Черниговская область — 2515 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Напомним, в Украине 7 сентября коронавирус обнаружили у 2411 человек. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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