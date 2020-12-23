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23 декабря 2020, 09:03 13

В Украине за сутки обнаружили более 10 тысяч новых больных COVID-19

23 декабря 2020, 09:03 13
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 22 декабря COVID-19 обнаружили у 10 136 человек, зафиксировано 275 летальных случаев, 2979 больных госпитализировали, 15 372 пациента выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

10 136 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 декабря. В частности, заболели 537 детей и 422 медработники", - сообщил министр.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 989 642 человека;
  • выздоровели - 615 660 человек;
  • летальных исходов - 17 172;
  • проведения ПЦР-тестов - 5 348 820.

Напомним, в Украине за 21 декабря коронавирус обнаружили у 8513 человек.

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