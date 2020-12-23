В Украине за сутки обнаружили более 10 тысяч новых больных COVID-19
Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве и Запорожской области
Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве и Запорожской области
В Украине за 22 декабря COVID-19 обнаружили у 10 136 человек, зафиксировано 275 летальных случаев, 2979 больных госпитализировали, 15 372 пациента выздоровели.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
10 136 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 декабря. В частности, заболели 537 детей и 422 медработники", - сообщил министр.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 989 642 человека;
- выздоровели - 615 660 человек;
- летальных исходов - 17 172;
- проведения ПЦР-тестов - 5 348 820.
Напомним, в Украине за 21 декабря коронавирус обнаружили у 8513 человек.
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