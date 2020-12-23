В Украине за сутки обнаружили более 10 тысяч новых больных COVID-19

Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве и Запорожской области

Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве и Запорожской области

Фото: из открытых источников

В Украине за 22 декабря COVID-19 обнаружили у 10 136 человек, зафиксировано 275 летальных случаев, 2979 больных госпитализировали, 15 372 пациента выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. 10 136 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 декабря. В частности, заболели 537 детей и 422 медработники", - сообщил министр. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях. За все время пандемии в Украине: заболело - 989 642 человека;

выздоровели - 615 660 человек;

летальных исходов - 17 172;

проведения ПЦР-тестов - 5 348 820. Напомним, в Украине за 21 декабря коронавирус обнаружили у 8513 человек. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

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