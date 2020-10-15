Александровская больница столицы заполнена почти на 100% больными коронавирусом - Минздрав

В больнице из 430 коек для пациентов с COVID-19 заняты 423

В больнице из 430 коек для пациентов с COVID-19 заняты 423

Фото: из открытых источников

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в больницах сейчас находятся 20 475 пациентов с COVID-19 и их количество будет увеличиваться. В Александровской больнице Киева занято 423 койкоместа из предусмотренных 430.

Об этом он рассказал на брифинге, передает RegioNews.

По словам Степанова, Александровская клиническая больница в столице, которая является одной из основных для лечения больных на коронавирус, почти полностью заполнена.

Всего в больнице отведено 430 коек для лечения больных COVID-19. На сегодняшнее утро здесь находится 423 человека, которые лечатся от этой болезни. В том числе, в реанимационном отделении 55 коек 54 заняты. Конечно, почти 100% заполненость", - сообщил он.

Степанов отметил, что в течение суток в медучреждения было госпитализировано 679 человек.

По его словам, по стране для лечения больных COVID-19 в целом можно выделить до 52 тысяч коек.

У нас вообще есть 52 тысячи коек, которые мы можем выделить под лечение больных COVID-19. На сегодня в наших больницах находится 20 475 человек. Это количество увеличивается. Оно будет увеличиваться, если мы не будем придерживаться правил", - подчеркнул министр.

Напомним, 14 октября коронавирус в Украине диагностировали у 5 062 человек, 73 пациенты умерли.

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