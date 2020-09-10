В Украине зафиксировали 2 582 новых случая коронавируса

Больше всего новых случаев болезни выявили в Киеве, Харьковской, Тернопольской и Львовской областях

Больше всего новых случаев болезни выявили в Киеве, Харьковской, Тернопольской и Львовской областях

Фото: из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки новых случаев коронавируса обнаружили еще у 2582 человек, от вируса умерли 44 пациента, 1174 людей выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За все время пандемии в стране заболело 145 612 человек, из них 65 877 выздоровели, летальных исходов - 3023.

Больше всего новых случаев за 9 сентября зафиксировано в Киеве - 298, в Тернопольской - 251, во Львовской - 183, в Ивано-Франковской - 143, в Хмельницкой - 142, в Черновицкой - 134 областях.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область — 4606 случаев;

Волынская область — 6092 случая;

Днепропетровская область — 3012 случаев;

Донецкая область — 1852 случая;

Житомирская область — 3938 случаев;

Закарпатская область — 8359 случаев;

Запорожская область — 2081 случай;

Ивано-Франковская область — 10802 случая;

Кировоградская область — 874 случая;

г. Киев — 16119 случаев;

Киевская область — 6554 случая;

Львовская область — 16452 случая;

Луганская область — 503 случая;

Николаевская область — 1766 случаев;

Одесская область — 8874 случая;

Полтавская область — 1069 случаев;

Ровенская область — 10073 случая;

Сумская область — 2187 случаев;

Тернопольская область — 8075 случаев;

Харьковская область — 11832 случая;

Херсонская область — 558 случаев;

Хмельницкая область — 3497 случаев;

Черновицкая область — 11715 случаев;

Черкасская область — 2177 случаев;

Черниговская область — 2545 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 8 сентября в Украине подтвердили 2551 случаев заболевания COVID-19.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)