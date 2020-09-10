В Украине зафиксировали 2 582 новых случая коронавируса
В Украине за прошедшие сутки новых случаев коронавируса обнаружили еще у 2582 человек, от вируса умерли 44 пациента, 1174 людей выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За все время пандемии в стране заболело 145 612 человек, из них 65 877 выздоровели, летальных исходов - 3023.
Больше всего новых случаев за 9 сентября зафиксировано в Киеве - 298, в Тернопольской - 251, во Львовской - 183, в Ивано-Франковской - 143, в Хмельницкой - 142, в Черновицкой - 134 областях.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 4606 случаев;
- Волынская область — 6092 случая;
- Днепропетровская область — 3012 случаев;
- Донецкая область — 1852 случая;
- Житомирская область — 3938 случаев;
- Закарпатская область — 8359 случаев;
- Запорожская область — 2081 случай;
- Ивано-Франковская область — 10802 случая;
- Кировоградская область — 874 случая;
- г. Киев — 16119 случаев;
- Киевская область — 6554 случая;
- Львовская область — 16452 случая;
- Луганская область — 503 случая;
- Николаевская область — 1766 случаев;
- Одесская область — 8874 случая;
- Полтавская область — 1069 случаев;
- Ровенская область — 10073 случая;
- Сумская область — 2187 случаев;
- Тернопольская область — 8075 случаев;
- Харьковская область — 11832 случая;
- Херсонская область — 558 случаев;
- Хмельницкая область — 3497 случаев;
- Черновицкая область — 11715 случаев;
- Черкасская область — 2177 случаев;
- Черниговская область — 2545 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 8 сентября в Украине подтвердили 2551 случаев заболевания COVID-19.
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