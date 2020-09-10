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10 сентября 2020, 09:51 15

В Украине зафиксировали 2 582 новых случая коронавируса

10 сентября 2020, 09:51 15
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Больше всего новых случаев болезни выявили в Киеве, Харьковской, Тернопольской и Львовской областях
Больше всего новых случаев болезни выявили в Киеве, Харьковской, Тернопольской и Львовской областях
Фото: из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки новых случаев коронавируса обнаружили еще у 2582 человек, от вируса умерли 44 пациента, 1174 людей выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За все время пандемии в стране заболело 145 612 человек, из них 65 877 выздоровели, летальных исходов - 3023.

Больше всего новых случаев за 9 сентября зафиксировано в Киеве - 298, в Тернопольской - 251, во Львовской - 183, в Ивано-Франковской - 143, в Хмельницкой - 142, в Черновицкой - 134 областях.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 4606 случаев;
  • Волынская область — 6092 случая;
  • Днепропетровская область — 3012 случаев;
  • Донецкая область — 1852 случая;
  • Житомирская область — 3938 случаев;
  • Закарпатская область — 8359 случаев;
  • Запорожская область — 2081 случай;
  • Ивано-Франковская область — 10802 случая;
  • Кировоградская область — 874 случая;
  • г. Киев — 16119 случаев;
  • Киевская область — 6554 случая;
  • Львовская область — 16452 случая;
  • Луганская область — 503 случая;
  • Николаевская область — 1766 случаев;
  • Одесская область — 8874 случая;
  • Полтавская область — 1069 случаев;
  • Ровенская область — 10073 случая;
  • Сумская область — 2187 случаев;
  • Тернопольская область — 8075 случаев;
  • Харьковская область — 11832 случая;
  • Херсонская область — 558 случаев;
  • Хмельницкая область — 3497 случаев;
  • Черновицкая область — 11715 случаев;
  • Черкасская область — 2177 случаев;
  • Черниговская область — 2545 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 8 сентября в Украине подтвердили 2551 случаев заболевания COVID-19.

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