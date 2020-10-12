Сумы игнорируют попадание в "красную" зону: транспорт и учреждения работают

Многие водители не контролируют использование пассажирами средств индивидуальной защиты

Многие водители не контролируют использование пассажирами средств индивидуальной защиты

Фото: flickr

В Сумах, несмотря на установление с сегодняшнего дня, 12 октября, «красного» уровня эпидемической опасности, по городу курсирует общественный транспорт и работают заведения общественного питания, в частности кафе.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что перевозка пассажиров осуществляется как троллейбусами, так и автобусами и маршрутками.

При этом многие водители не контролируют использование пассажирами средств индивидуальной защиты.

Кроме того, подавляющее большинство людей на открытом воздухе также не пользуется защитными масками, хотя исполнительный комитет Сумского горсовета 9 октября принял решение, которым запретил пребывание граждан без средств индивидуальной защиты в общественных зданиях и сооружениях (в том числе в служебных кабинетах и офисах), общественном транспорте, общественных местах и на открытом воздухе.

Напомним, в Сумах прекратили продажу билетов на поезда "Укрзализныци”.

Как известно, 9 октября в Украине обновили карантинные зоны: Суммы и Канев стали "красными", Киев – "оранжевым".

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