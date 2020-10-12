19:15  12 октября
"Слуга народа" хочет заменить заместителей главы фракции
16:39  12 октября
Кернес чувствует себя плохо и до выборов не вернется, - глава Харьковской ОГА Кучер
18:53  12 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Авдеевку
UA | RU
UA | RU
12 октября 2020, 16:18 4

Сумы игнорируют попадание в "красную" зону: транспорт и учреждения работают

12 октября 2020, 16:18 4
Читайте також українською мовою
Многие водители не контролируют использование пассажирами средств индивидуальной защиты
Многие водители не контролируют использование пассажирами средств индивидуальной защиты
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

В Сумах, несмотря на установление с сегодняшнего дня, 12 октября, «красного» уровня эпидемической опасности, по городу курсирует общественный транспорт и работают заведения общественного питания, в частности кафе.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что перевозка пассажиров осуществляется как троллейбусами, так и автобусами и маршрутками.

При этом многие водители не контролируют использование пассажирами средств индивидуальной защиты.

Кроме того, подавляющее большинство людей на открытом воздухе также не пользуется защитными масками, хотя исполнительный комитет Сумского горсовета 9 октября принял решение, которым запретил пребывание граждан без средств индивидуальной защиты в общественных зданиях и сооружениях (в том числе в служебных кабинетах и офисах), общественном транспорте, общественных местах и на открытом воздухе.

Напомним, в Сумах прекратили продажу билетов на поезда "Укрзализныци”.

Как известно, 9 октября в Украине обновили карантинные зоны: Суммы и Канев стали "красными", Киев – "оранжевым".

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

коронавирус карантин автобус Сумы люди
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Экс-начальник порта, коррупционер и адвокат. Кто борется за мэрские кресла на Одесчине
Ставленники крупного бизнеса. Кто будет представлять "За майбутне" в Восточной Украине
Все публикации »
Виктор Таран
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Все блоги »