Сумы игнорируют попадание в "красную" зону: транспорт и учреждения работают
В Сумах, несмотря на установление с сегодняшнего дня, 12 октября, «красного» уровня эпидемической опасности, по городу курсирует общественный транспорт и работают заведения общественного питания, в частности кафе.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на УНИАН.
Отмечается, что перевозка пассажиров осуществляется как троллейбусами, так и автобусами и маршрутками.
При этом многие водители не контролируют использование пассажирами средств индивидуальной защиты.
Кроме того, подавляющее большинство людей на открытом воздухе также не пользуется защитными масками, хотя исполнительный комитет Сумского горсовета 9 октября принял решение, которым запретил пребывание граждан без средств индивидуальной защиты в общественных зданиях и сооружениях (в том числе в служебных кабинетах и офисах), общественном транспорте, общественных местах и на открытом воздухе.
Напомним, в Сумах прекратили продажу билетов на поезда "Укрзализныци”.
Как известно, 9 октября в Украине обновили карантинные зоны: Суммы и Канев стали "красными", Киев – "оранжевым".
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