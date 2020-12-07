В Харькове не осталось мест в реанимациях

Об этом сообщает местная волонтёрка

Об этом сообщает местная волонтёрка

Фото shukach.com

Вчера и на утро 7 декабря в опорных ковидных больницах Харькова не осталось мест в реанимациях.

Об этом сообщает волонтёр Наталия Попова на своей Facebook-странице, передаёт RegioNews.

Немного о ситуации в регионе. На утро 7 декабря в опорных ковидных больницах не осталось мест в реанимациях. Так было и... Posted by Nataliia Popova on Monday, December 7, 2020

На утро 7 декабря в опорных ковидных больницах не осталось мест в реанимациях. Так было и вчера. По кислороду остаётся по несколько мест.

Департамент Здравоохранения как и прежде запрещает везти пациентов в ковидное отделение областной на Тринклера. Отделение готово и бригады ждут пациентов. Но почему-то о том, что же будет происходить с пациентами которые утяжеляются, все молчат, - утверждает волонтёрка.

В комментариях к сообщению пишут, что в последние несколько дней значительно снизили количество тестируемых.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Степанов объяснил, почему COVID-19 резко сбавил темпы.