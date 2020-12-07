11:58  07 декабря
Мэр Львова Андрей Садовый заболел коронавирусом
08:41  07 декабря
Явка на выборах мэра Кривого Рога составила более 35%
08:13  07 декабря
Сутки в ООС: по всей линии разграничения наблюдается тишина"
UA | RU
UA | RU
07 декабря 2020, 14:34 2

В Харькове не осталось мест в реанимациях

07 декабря 2020, 14:34 2
Читайте також українською мовою
Об этом сообщает местная волонтёрка
Об этом сообщает местная волонтёрка
Фото shukach.com
Читайте також
українською мовою

Вчера и на утро 7 декабря в опорных ковидных больницах Харькова не осталось мест в реанимациях.

Об этом сообщает волонтёр Наталия Попова на своей Facebook-странице, передаёт RegioNews.

Немного о ситуации в регионе. На утро 7 декабря в опорных ковидных больницах не осталось мест в реанимациях. Так было и...

Posted by Nataliia Popova on Monday, December 7, 2020

На утро 7 декабря в опорных ковидных больницах не осталось мест в реанимациях. Так было и вчера. По кислороду остаётся по несколько мест.

Департамент Здравоохранения как и прежде запрещает везти пациентов в ковидное отделение областной на Тринклера. Отделение готово и бригады ждут пациентов. Но почему-то о том, что же будет происходить с пациентами которые утяжеляются, все молчат, - утверждает волонтёрка.

В комментариях к сообщению пишут, что в последние несколько дней значительно снизили количество тестируемых.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Степанов объяснил, почему COVID-19 резко сбавил темпы.

COVID-19 пандемия Харьков медицина статистика
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Харькове произошел пожар на текстильной фабрике
07 декабря 2020, 10:44
В Украине после выходных снизился суточный показатель COVID-19
07 декабря 2020, 09:02
В Харькове городская ТИК отказалась переносить первую сессию горсовета
04 декабря 2020, 19:09
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Битва за стройку. Почему Чернышов, Шуляк и Тищенко воюют против Столара
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Закарпатский облсовет
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Егор Соболев
Все блоги »