25 работников Херсонской ОГА отправили на самоизоляцию
В Херсонской облгосадминистрации обнаружили первый лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, и поэтому 25 "контактных" работников отправили на самоизоляцию.
Об этом во время брифинга сообщил председатель облгосадминистрации Юрий Гусев, передает RegioNews.
Обнаружили коронавирусную болезнь у одного из сотрудников структурного подразделения облгосадминистрации. Его состояние удовлетворительное. Это позволяет находиться на самоизоляции под постоянным наблюдением медиков", - сказал председатель ОГА.
Он добавил, что был установлен круг всех контактных лиц больного.
Всем этим людям будет сделано ПРЛ-тестирование. В случае отрицательного результата сотрудники вернутся к выполнению своих функциональных обязанностей", - сказал Гусев.
Напомним, в Украине зафиксировали рекордное количество смертей за сутки от COVID-19.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)