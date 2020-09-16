25 работников Херсонской ОГА отправили на самоизоляцию

В администрации зафиксировали первый случай коронавируса

В администрации зафиксировали первый случай коронавируса

Фото: flickr

В Херсонской облгосадминистрации обнаружили первый лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, и поэтому 25 "контактных" работников отправили на самоизоляцию.

Об этом во время брифинга сообщил председатель облгосадминистрации Юрий Гусев, передает RegioNews.

Обнаружили коронавирусную болезнь у одного из сотрудников структурного подразделения облгосадминистрации. Его состояние удовлетворительное. Это позволяет находиться на самоизоляции под постоянным наблюдением медиков", - сказал председатель ОГА.

Он добавил, что был установлен круг всех контактных лиц больного.

Всем этим людям будет сделано ПРЛ-тестирование. В случае отрицательного результата сотрудники вернутся к выполнению своих функциональных обязанностей", - сказал Гусев.

Напомним, в Украине зафиксировали рекордное количество смертей за сутки от COVID-19.

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