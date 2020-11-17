Премьер озвучил новое условие для введения полного локдауна

Эпидемиологи прогнозируют, что через три недели в Украине может быть 20 тысяч больных в сутки

Эпидемиологи прогнозируют, что через три недели в Украине может быть 20 тысяч больных в сутки

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В Украине могут ввести полный локдаун при одном условии. Это произойдет в том случае, если карантин выходного дня не покажет результатов, то есть количество инфицированных не будет уменьшаться.

Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства 17 ноября, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина". Министр вспомнил, что эпидемиологи прогнозируют, что через три недели в Украине может быть 20 тыс. больных в сутки, что может привести к полному локдауну. "Локдаун надо будет вводить на три недели... Это сделало большинстве стран Европы", - сказал он. В то же время, по словам премьер-министра, решение о полном локдауне не будут приниматься в Украине до тех пор, пока не будет альтернативы Напомним, ранее в Раде назвали условие введения в стране полного локдауна.

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