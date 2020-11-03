12:58  03 ноября
Марцинкив снова возглавит Ивано-Франковск
15:29  03 ноября
Установлены результаты выборов в 237 местных советах Украины - ЦИК
16:43  03 ноября
Незаконная легализация иностранцев: СБУ провела обыски на таможне
UA | RU
UA | RU
03 ноября 2020, 15:51 13

Депутаты поддержали штрафы для бизнеса за отсутствие масок у клиентов

03 ноября 2020, 15:51 13
Читайте також українською мовою
Украинских предпринимателей будут штрафовать из-за посетителей без средств защиты
Украинских предпринимателей будут штрафовать из-за посетителей без средств защиты
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

3 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона №3890, предусматривающий введение штрафов для владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей и клиентов.

За законопроект проголосовал 251 нардеп, передает RegioNews.

Известно, что новый закон предусматривает штрафы для юридических лиц за несоблюдение мер карантина от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, это 3400 грн - 5100 грн.

Штрафы будут выписывать за пропуск граждан без масок, закрывающих нос и рот, в общественный транспорт и общественные здания во время действия карантина.

Если владельцы или администрация не принимают меры относительно пребывания людей без масок в общественных зданиях или общественном транспорте, их тоже будут штрафовать.

Предприятие, учреждение, организация, гражданин - субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в тексте закона.

Напомним, Раду просят ввести штрафы за отсутствие масок, глава Минздрава попросил депутатов принять соответствующий закон.

Людей без масок по новому закону будут штрафовать сразу на месте на сумму от 170 до 255 гривен.

Верховная Рада карантин маски штраф депутаты бизнес
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Депутаты проголосовали за реорганизацию общин и районов Украины
03 ноября 2020, 15:04
Должники оплатили в 2020 году алиментов на 5 миллиардов гривен — Минюст
03 ноября 2020, 14:55
В Украине разрешили менять отчество: Рада приняла закон
03 ноября 2020, 13:59
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Труханов теряет послушный горсовет: с кем будет договариваться мэр
Выборы в Запорожье: удастся ли мэру Буряку дожить до конца второго срока и причем тут Коломойский
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виктор Таран
Роман Шрайк
Все блоги »