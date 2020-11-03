Депутаты поддержали штрафы для бизнеса за отсутствие масок у клиентов

Украинских предпринимателей будут штрафовать из-за посетителей без средств защиты

Украинских предпринимателей будут штрафовать из-за посетителей без средств защиты

Фото: flickr

3 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона №3890, предусматривающий введение штрафов для владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей и клиентов.

За законопроект проголосовал 251 нардеп, передает RegioNews.

Известно, что новый закон предусматривает штрафы для юридических лиц за несоблюдение мер карантина от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, это 3400 грн - 5100 грн.

Штрафы будут выписывать за пропуск граждан без масок, закрывающих нос и рот, в общественный транспорт и общественные здания во время действия карантина.

Если владельцы или администрация не принимают меры относительно пребывания людей без масок в общественных зданиях или общественном транспорте, их тоже будут штрафовать.

Предприятие, учреждение, организация, гражданин - субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в тексте закона.

Напомним, Раду просят ввести штрафы за отсутствие масок, глава Минздрава попросил депутатов принять соответствующий закон.

Людей без масок по новому закону будут штрафовать сразу на месте на сумму от 170 до 255 гривен.