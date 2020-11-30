Глава Рады Разумков выздоровел от коронавируса

Он возвращается к работе в обычном режиме

Он возвращается к работе в обычном режиме

Фото: из открытых источников

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков выздоровел от коронавирусной болезни. Спикер получил отрицательный тест на COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом он сообщил в Facebook.

Наконец снова привычный рабочий график! Еще раз всем спасибо за искреннюю поддержку!", - написал Разумков.

Напомним, 11 ноября спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что у него подтвердили заболевание COVID-19.