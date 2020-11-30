09:04  30 ноября
В Украине после выходных снизился суточный показатель COVID-19: что известно
09:26  30 ноября
Ситуация ужасная: Степанов без предупреждения посетил больницы на Житомирщине
08:12  30 ноября
Четыре нарушения за сутки: в штабе ООС рассказали о работе диверсионной группы боевиков
UA | RU
UA | RU
30 ноября 2020, 09:42 9

Глава Рады Разумков выздоровел от коронавируса

30 ноября 2020, 09:42 9
Читайте також українською мовою
Он возвращается к работе в обычном режиме
Он возвращается к работе в обычном режиме
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков выздоровел от коронавирусной болезни. Спикер получил отрицательный тест на COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом он сообщил в Facebook.

Наконец снова привычный рабочий график! Еще раз всем спасибо за искреннюю поддержку!", - написал Разумков.

Напомним, 11 ноября спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что у него подтвердили заболевание COVID-19.

коронавирус ВР спикер Дмитрий Разумков тесты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Виктор Глеба: "Строительная мафия" вместе с Чернышовым и Шуляк сговорились против реформ Зеленского
И пан, и не пропал: как действующий мэр Ужгорода обломал последнюю надежду "Слуги народа" на Закарпатье
Все публикации »
Егор Соболев
Кирилл Сазонов
Олег Саакян
Все блоги »