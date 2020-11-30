Глава Рады Разумков выздоровел от коронавируса
Он возвращается к работе в обычном режиме
Он возвращается к работе в обычном режиме
Глава Верховной рады Дмитрий Разумков выздоровел от коронавирусной болезни. Спикер получил отрицательный тест на COVID-19.
Как передает RegioNews, об этом он сообщил в Facebook.
Наконец снова привычный рабочий график! Еще раз всем спасибо за искреннюю поддержку!", - написал Разумков.
Напомним, 11 ноября спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что у него подтвердили заболевание COVID-19.
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