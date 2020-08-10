В Запорожье растет количество больных COVID-19: мэр города взял под контроль ситуацию с распространением болезни

По состоянию на утро 10 августа в городе зарегистрировали 643 случая COVID-19, 14 запорожцев умерли и 451 выздоровел

По состоянию на утро 10 августа в городе зарегистрировали 643 случая COVID-19, 14 запорожцев умерли и 451 выздоровел

Фото: Facebook

В Запорожье с каждым днем увеличивается количество больных COVID-19, в связи с этим мэр города Владимир Буряк поставил задачу перед главврачами больниц, которые задействованы в борьбе с COVID-19, контролировать ситуацию с распространением болезни.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook мэра.

По его словам, сейчас Запорожье находится в так называемой "зеленой зоне" по количеству больных. Но ситуация может измениться в любое время.

Поставил задачу своему профильному заместителю, департамента здравоохранения и руководителям медицинских учреждений активизировать разъяснительную работу, повысить бдительность и принять все меры, чтобы больные в полной мере получали необходимую помощь", – отметил Буряк.

Он добавил, что люди уже привыкли к карантину и не пользуются защитными масками в транспорте и общественных местах, но расслабляться рано, болезнь не отступила.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировано более тысячи новых случаев коронавируса.