В Запорожье растет количество больных COVID-19: мэр города взял под контроль ситуацию с распространением болезни
В Запорожье с каждым днем увеличивается количество больных COVID-19, в связи с этим мэр города Владимир Буряк поставил задачу перед главврачами больниц, которые задействованы в борьбе с COVID-19, контролировать ситуацию с распространением болезни.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook мэра.
По его словам, сейчас Запорожье находится в так называемой "зеленой зоне" по количеству больных. Но ситуация может измениться в любое время.
Поставил задачу своему профильному заместителю, департамента здравоохранения и руководителям медицинских учреждений активизировать разъяснительную работу, повысить бдительность и принять все меры, чтобы больные в полной мере получали необходимую помощь", – отметил Буряк.
Он добавил, что люди уже привыкли к карантину и не пользуются защитными масками в транспорте и общественных местах, но расслабляться рано, болезнь не отступила.
Напомним, в Украине за сутки зафиксировано более тысячи новых случаев коронавируса.