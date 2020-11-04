Шмыгаль поручил регионам увеличить еще на 25 тысяч количество коек для больных COVID-19

Главы облгосадминистраций должны выполнить это поручение немедленно

Главы облгосадминистраций должны выполнить это поручение немедленно

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Премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании с руководителями областей поручил регионам увеличить еще на 25 тысяч количество коек для лечения больных COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Правительственный портал.

Нам нужно 25 тысяч дополнительных койкомест в спорткомплексах, выставочных залах и других помещениях, которые оборудованы всем необходимым, без потребности в ремонтах, с теплом, где мы можем принимать людей. Вопрос "если они будут нужны" не стоит. Их нужно начинать готовить под дополнительные койкоместа. Без обсуждений", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что главы облгосадминистраций должны сделать все эти вещи немедленно. "Это неотложное поручение. Надо двигаться очень быстро и оперативно", - подчеркнул он.

Шмыгаль призвал глав областных государственных администраций искать самые простые способы для поставки кислорода к точкам подключения, чтобы как можно быстрее подключить кровати без проведения строительных работ.

Напомним, с 4 ноября в Украине COVID-19 обнаружили у 9524 человек, умерли 199 больных, выздоровели 7536 пациентов.