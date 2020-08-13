Почти 40% украинцев не считают COVID-19 опасной болезнью

Половина опрошенных не удовлетворены действиями власти по борьбе с вирусом

Половина опрошенных не удовлетворены действиями власти по борьбе с вирусом

Фото: flickr

Около 40% граждан Украины считают, что проблему эпидемии коронавируса слишком преувеличивают.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова, передает RegioNews.

Почти 50% украинцев считают, что риск заболеть COVID-19 не увеличился, чуть больше 20% думают, что он все-таки вырос, 14% уверяют, что уменьшился.

35% украинцев обеспокоены ситуацией с пандемией COVID-19, 30% считают, что их скорее волнует эта тема, чем нет. Почти 35% опрошенных ответили, что их эта тема мало волнует.

Почти 40% опрошенных считают новую коронавирусную инфекцию опасной, но уверены, что в ближайшее время врачи с ней справятся. Такое же количество людей убеждены, что проблема коронавируса слишком преувеличена.

18% респондентов убеждены, что болезнь может иметь катастрофические последствия для человечества.

Большинство украинцев недовольны действиями власти во время пандемии коронавируса.

В частности, 46.1% считают, что власть что-то делает, но этого недостаточно, 21.2% считают, что власть ничего не делает для преодоления эпидемии, и 21.0% думают, что власть делает все, что возможно.

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Напомним, 13 августа в Украине зафиксировали 1592 новых случая COVID-19. Это новый рекорд с начала эпидемии коронавируса.