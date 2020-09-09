Загрузка коек COVID-19 превышает 50% в восьми областях и Киеве - Минздрав

Во всех регионах проводится достаточное число тестов

Во всех регионах проводится достаточное число тестов

Фото: из открытых источников

В Министерстве здравоохранения сообщают, что в девяти регионах больницы заполнены более чем на 50% пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрением на коронавирусную болезнь.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

По данным ведомства, более 50% коек загружены в Киеве (51,3%), Винницкой (57,8%), Ивано-Франковской (58,6%), Одесской (66,1%), Ривненской (52,4%), Тернопольской (54,6%), Хмельницкой (51,5%), Черниговской (63,1%) и Черновицкой (71,9%) областях.

Отмечается, что Киев и 17 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Заболеваемость превышает пороговый уровень в: Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Напомним, 8 сентября в Украине подтвердили 2551 случаев заболевания COVID-19, зафиксировано 45 летальных случаев, 1157 пациентов выздоровело.