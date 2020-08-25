Соратник Саакашвили провел две недели в реанимации из-за COVID-19
Бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе пролежал месяц в больнице с тяжелой формой COVID-19.
Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.
В частности, половину этого времени, а именно две недели, он пролежал в реанимации.
Получил много писем и смс с текстом "куда я исчез". Как человек, который сам только перенес тяжелую форму ковида; проведя месяц в больнице, в том числе 2 недели в реанимации, хочу прежде всего выразить глубокую благодарность всему медперсоналу", - написал Сакварелидзе.
Он поблагодарил медиков, которые "своими усилиями буквально вытащили его из безвыходного положения".
В это нелегкое время вы - настоящие герои!", - написал политик.
Напомним, председатель Тернопольской ОГА попал в больницу с коронавирусом, также болезнь подтвердили в его заместителей.
Ранее сообщалось, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заболела на коронавирус, ее подключили к аппарату ИВЛ.
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