Соратник Саакашвили провел две недели в реанимации из-за COVID-19

Политик рассказал, что находился в тяжелом состоянии

Политик рассказал, что находился в тяжелом состоянии

Фото: Facebook

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

В частности, половину этого времени, а именно две недели, он пролежал в реанимации.

Получил много писем и смс с текстом "куда я исчез". Как человек, который сам только перенес тяжелую форму ковида; проведя месяц в больнице, в том числе 2 недели в реанимации, хочу прежде всего выразить глубокую благодарность всему медперсоналу", - написал Сакварелидзе.

Он поблагодарил медиков, которые "своими усилиями буквально вытащили его из безвыходного положения".

В это нелегкое время вы - настоящие герои!", - написал политик.

Напомним, председатель Тернопольской ОГА попал в больницу с коронавирусом, также болезнь подтвердили в его заместителей.

Ранее сообщалось, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заболела на коронавирус, ее подключили к аппарату ИВЛ.

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