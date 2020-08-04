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04 августа 2020, 09:15 7

Степанов пригрозил режимом ЧС регионам, которые протестуют против карантина

04 августа 2020, 09:15 7
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Регионам, которые отказались усиливать адаптивный карантин несмотря на то, что попали в красную зону по распространению коронавируса, грозит режим чрезвычайной ситуации по заполненности коек в больницах.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Комментируя разделение Украины на карантинные зоны, министр сообщил, что такие показатели утверждены правительством.

Еще раз хочу подчеркнуть: здесь нет никакой политики, других вещей - здесь чисто забота о здоровье украинцев и о контроле над уровнем заболеваемости в нашей стране. Это очень важно для того, чтобы мы не перешли в режим чрезвычайной ситуации по заполненности коек", - сказал Степанов.

В красную зону вошли Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области, здесь должны быть введены дополнительные ограничения.

Напомним, 1 августа городские власти Луцка отказались усиливать карантин, хотя город относится к самой опасной зоне по распространению Covid-19. В тот же день мэры Тернополя и Ивано-Франковска выступили против усиления карантина в их городах.

На следующий день министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что местные власти не могут смягчать карантинные мероприятия и не имеет на это полномочий.

Впоследствии заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что мэры городов будут нести ответственное за каждого умершего от COVID-19.

карантин Максим Степанов Минздрав Тернополь Луцк Ивано-Франковск коронавирус зона
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