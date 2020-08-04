Степанов пригрозил режимом ЧС регионам, которые протестуют против карантина

Министр сделал предупреждение областям, которые не видят оснований для усиления ограничений

Министр сделал предупреждение областям, которые не видят оснований для усиления ограничений

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Регионам, которые отказались усиливать адаптивный карантин несмотря на то, что попали в красную зону по распространению коронавируса, грозит режим чрезвычайной ситуации по заполненности коек в больницах.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Комментируя разделение Украины на карантинные зоны, министр сообщил, что такие показатели утверждены правительством.

Еще раз хочу подчеркнуть: здесь нет никакой политики, других вещей - здесь чисто забота о здоровье украинцев и о контроле над уровнем заболеваемости в нашей стране. Это очень важно для того, чтобы мы не перешли в режим чрезвычайной ситуации по заполненности коек", - сказал Степанов.

В красную зону вошли Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области, здесь должны быть введены дополнительные ограничения.

Напомним, 1 августа городские власти Луцка отказались усиливать карантин, хотя город относится к самой опасной зоне по распространению Covid-19. В тот же день мэры Тернополя и Ивано-Франковска выступили против усиления карантина в их городах.

На следующий день министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что местные власти не могут смягчать карантинные мероприятия и не имеет на это полномочий.

Впоследствии заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что мэры городов будут нести ответственное за каждого умершего от COVID-19.