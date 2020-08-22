У военных обнаружили 59 новых случаев заболевания COVID-19

В общем болеют 545 украинских военнослужащих

В общем болеют 545 украинских военнослужащих

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских сил ВСУ.

По состоянию на 10:00 22 августа в Вооруженных Силах Украины на острую респираторную болезнь COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 545 человек. Всего за время пандемии выздоровело – 873 человека, летальных исходов – 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 896 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 153 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 59 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Отмечается, что из них на лечении в учреждениях здравоохранения находятся 12 человек, а на лечении дома, под присмотром медицинской службы - 47 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, что в Украине за последние сутки выявлено 2 328 новых случаев инфицирования коронавирусом, 37 больных умерло и 657 выздоровели.