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Коронавирус в Украине: за сутки снова более 4 тысяч новых случаев заражения
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06 октября 2020, 09:44 9

Коронавирус в Украине: за сутки снова более 4 тысяч новых случаев заражения

06 октября 2020, 09:44 9
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Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Киеве, Харьковской, Полтавской и Одесской областях
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Киеве, Харьковской, Полтавской и Одесской областях
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 5 октября, в Украине обнаружили 4348 инфицированных COVID-19, зафиксировано 90 летальных случаев, 2149 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего новых случаев за прошедшие сутки зафиксировали в Киеве - 355, в Полтавской области - 305 случаев, в Хмельницкой области - 295 человек за сутки, в Одесской области - 293 новых случая инфекции, в Днепропетровской области - 235 человек.

По состоянию на утро 6 октября 17585 человек госпитализированы с коронавирусом или с подозрением на COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело 234 584 человека, из них 103 401 выздоровели, летальных исходов - 4520. Всего проведено 2 423 031 тестирование методом ПЦР.

Напомним, вчера коронавирус обнаружили у 3 774 человек.

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