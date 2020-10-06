Коронавирус в Украине: за сутки снова более 4 тысяч новых случаев заражения
За прошедшие сутки, 5 октября, в Украине обнаружили 4348 инфицированных COVID-19, зафиксировано 90 летальных случаев, 2149 пациентов выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Больше всего новых случаев за прошедшие сутки зафиксировали в Киеве - 355, в Полтавской области - 305 случаев, в Хмельницкой области - 295 человек за сутки, в Одесской области - 293 новых случая инфекции, в Днепропетровской области - 235 человек.
По состоянию на утро 6 октября 17585 человек госпитализированы с коронавирусом или с подозрением на COVID-19.
За все время пандемии в Украине заболело 234 584 человека, из них 103 401 выздоровели, летальных исходов - 4520. Всего проведено 2 423 031 тестирование методом ПЦР.
Напомним, вчера коронавирус обнаружили у 3 774 человек.
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