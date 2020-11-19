Стало известно, когда Украина подпишет соглашения с COVAX о поставке вакцины от коронавируса

Украина до конца года подпишет два соглашения с COVAX

Украина до конца года подпишет два соглашения с COVAX

Рixabay

Украина готовится к подписанию соглашения с глобальным механизмом COVAX касательно поставки вакцины от COVID-19.

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