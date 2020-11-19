Стало известно, когда Украина подпишет соглашения с COVAX о поставке вакцины от коронавируса
Украина до конца года подпишет два соглашения с COVAX
Украина до конца года подпишет два соглашения с COVAX
Украина готовится к подписанию соглашения с глобальным механизмом COVAX касательно поставки вакцины от COVID-19.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
В ведомстве отметили, что Украина до конца года подпишет два соглашения с COVAX. Так, на сегодняшней закрытой онлайн-конференции договорились о дальнейшем плане действий относительно поставок будущей вакцины в Украину. Первое соглашение - о технической необходимости от Украины - будет подписано до 27 ноября.
"Следующий шаг - подписание условий сотрудничества до 7 декабря", - добавили в Минздраве.
Напомним, ранее сообщалось, сколько будет стоить вакцина от COVID-19 для Украины.
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