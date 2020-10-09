Правительство выделило более 572 млн на медицинский кислород для больниц

Кабмин планирует обеспечить как можно большее количество медицинских учреждений

Кабмин планирует обеспечить как можно большее количество медицинских учреждений

Фото: Кабмин

Кабинет Министров принял решение о выделении субвенции для обеспечения медицинским кислородом больниц, которые принимают пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает RegioNews.

Будем принимать проект о выделении субвенции на соответствующие цели. Наша цель, чтобы как можно большее количество больниц было обеспечено стационарным кислородом или специализированными аппаратами", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Министерство здравоохранения поставило регионам задачу, что 80% коек, которые будут принимать больных COVID-19, должны быть с подведенным кислородом или оборудованы автономными системами снабжения кислородом.

Деньги на это выделяем, мы должны быть готовы к увеличению нагрузки на медицинские учреждения", - отметил Шмыгаль.

Напомним, задержки с доплатами медикам: Кабмин инициирует увольнения в регионах. Главам облгосадминистраций будут вынесены выговоры.