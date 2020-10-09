17:35  09 октября
На презентации "Пропозиции" в Новомосковске произошла массовая драка
17:53  09 октября
Андрей Коболев может стать новым премьер-министром – нардеп Рахманин
18:29  09 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Шумы
UA | RU
UA | RU
09 октября 2020, 18:40 6

Правительство выделило более 572 млн на медицинский кислород для больниц

09 октября 2020, 18:40 6
Читайте також українською мовою
Кабмин планирует обеспечить как можно большее количество медицинских учреждений
Кабмин планирует обеспечить как можно большее количество медицинских учреждений
Фото: Кабмин
Читайте також
українською мовою

Кабинет Министров принял решение о выделении субвенции для обеспечения медицинским кислородом больниц, которые принимают пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает RegioNews.

Будем принимать проект о выделении субвенции на соответствующие цели. Наша цель, чтобы как можно большее количество больниц было обеспечено стационарным кислородом или специализированными аппаратами", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Министерство здравоохранения поставило регионам задачу, что 80% коек, которые будут принимать больных COVID-19, должны быть с подведенным кислородом или оборудованы автономными системами снабжения кислородом.

Деньги на это выделяем, мы должны быть готовы к увеличению нагрузки на медицинские учреждения", - отметил Шмыгаль.

Напомним, задержки с доплатами медикам: Кабмин инициирует увольнения в регионах. Главам облгосадминистраций будут вынесены выговоры.

Кабмин деньги бюджет Денис Шмыгаль больницы правительство
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Власть выделила более 4 млн грн на жилье для переселенцев
09 октября 2020, 18:33
Больницы Харьковщины на 100% заполнены пациентами с COVID-19 - Кучер
09 октября 2020, 18:06
Премьер хочет передать регулирование тарифов на коммуналку местным властям
09 октября 2020, 18:06
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Ставленники крупного бизнеса. Кто будет представлять "За майбутне" в Восточной Украине
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию президента в Киевской области
Все публикации »
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Сергей Гармаш
Все блоги »