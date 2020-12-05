Экс-главу Нацполиции Князева госпитализировали с коронавирусом, - СМИ

Он якобы подключен к аппарату ИВЛ

Он якобы подключен к аппарату ИВЛ

Фото: Liga.net

Экс-глава Национальной полиции Украины, а ныне советник главы МВД Арсена Авакова Сергей Князев заразился коронавирусом и его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Как пишет RegioNews, об этом изданию "Страна" сообщил источник в НПУ.

Отмечается, что советника Авакова госпитализировали в Александровскую больницу Киева.

При этом Князев заболел еще на прошлой неделе, а после госпитализации его подсоединяли к аппарату искусственной вентиляции легких, уточняет OBOZREVATEL.

Добавим, что єкс-главе Нацполиции 49 лет. Он возглавлял НПУ в 2017-2019 годах.

Напомним, 4 декабря стало известно, что от COVID-19 вылечился заместитель председателя ВР Стефанчук.