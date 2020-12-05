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05 декабря 2020, 14:46 4

Экс-главу Нацполиции Князева госпитализировали с коронавирусом, - СМИ

05 декабря 2020, 14:46 4
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Он якобы подключен к аппарату ИВЛ
Он якобы подключен к аппарату ИВЛ
Фото: Liga.net
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Экс-глава Национальной полиции Украины, а ныне советник главы МВД Арсена Авакова Сергей Князев заразился коронавирусом и его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Как пишет RegioNews, об этом изданию "Страна" сообщил источник в НПУ.

Отмечается, что советника Авакова госпитализировали в Александровскую больницу Киева.

При этом Князев заболел еще на прошлой неделе, а после госпитализации его подсоединяли к аппарату искусственной вентиляции легких, уточняет OBOZREVATEL.

Добавим, что єкс-главе Нацполиции 49 лет. Он возглавлял НПУ в 2017-2019 годах.

Напомним, 4 декабря стало известно, что от COVID-19 вылечился заместитель председателя ВР Стефанчук.

коронавирус Украина полиция болезнь больницы
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