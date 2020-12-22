Мэр Сум Лысенко о больных COVID-19: все полностью обеспечены лекарствами

Сейчас в стационарах города находятся 186 больных коронавирусом, все обеспечены кислородом и аппаратами ИВЛ

Сейчас в стационарах города находятся 186 больных коронавирусом, все обеспечены кислородом и аппаратами ИВЛ

Фото: RegioNews

Городской глава Сум Александр Лысенко рассказал, что в городе хватает коек для больных коронавирусной инфекцией, а кислородные точки обеспечены концентратами.

Об этом городской голова рассказал в интервью RegioNews.

В настоящее время у нас 186 больных в трех больницах, 36 из них - дети. Свободные 43 койки в стационарах для взрослых и 86 - в детских больницах. Хотя наша детская больница является опорной и для трех районов Сумской области. Все сейчас полностью обеспечены лекарствами", - отметил он.

По его словам, сейчас есть задержка относительно финансирования по Национальной службе здоровья. Однако в городе есть соответствующий фонд, который в начале пандемии благодаря уменьшению финансирования некоторых программ увеличили до почти 87 млн гривен. "Это мы сделали еще в апреле. Сейчас из этих 87 млн осталось 7-8 млн. Деньги потрачены на закупку ИВЛ, оборудования, концентраторов, лекарств", - добавил Александр Лысенко.

Централизованное кислородное обеспечение мы успели сделать вовремя. У нас есть 269 централизованных кислородных точек, есть свободные аппараты ИВЛ, есть кислородные концентраты. Позавчера мы закупили 50 концентратов дополнительно для двух больниц, еще планируем получить 40 концентратов через полмесяца по государственной субвенции", - отметил Лысенко.

Ранее RegioNews писал, что мэр Сум Лысенко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе под контролем, а поэтому считает, что было бы целесообразнее не закрывать рынки и торговые центры, а лучше усилить контроль за соблюдением санитарных норм и увеличить штрафы за их нарушения.

Также Лысенко сообщил, что городской бюджет по состоянию на декабрь 2020 года через карантинные ограничения недополучил 130 миллионов гривен.