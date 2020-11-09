У министра финансов Марченко обнаружили коронавирус
Министр финансов Украины Сергей Марченко заразился коронавирусом.
Об этом во время общения с членами общественной организации "Авто Евро Сила", которая объединяет владельцев автомобилей на иностранной регистрации, сообщила народный депутат Ирина Верещук, передает RegioNews.
Мы обратились к министру финансов. Выяснилось, что он заболел ковид и сегодня на больничном. Однако я имела с ним разговор по телефону, мы проговорили все щекотливые моменты", - сказала она.
Верещук добавила, что хотела встретиться с министром финансов, чтобы обсудить вопрос растаможивания бывших в использовании импортных автомобилей.
Сам Марченко пока никак не прокомментировал эту информацию. Пресс-служба министерства также еще не подтвердила заболевание министра.
Напомним, глава Ровенской ОГА заболел коронавирусом, он пошел на самоизоляцию.