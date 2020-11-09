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09 ноября 2020, 16:44 179

У министра финансов Марченко обнаружили коронавирус

09 ноября 2020, 16:44 179
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Он находится на больничном
Он находится на больничном
Фото: из открытых источников
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Министр финансов Украины Сергей Марченко заразился коронавирусом.

Об этом во время общения с членами общественной организации "Авто Евро Сила", которая объединяет владельцев автомобилей на иностранной регистрации, сообщила народный депутат Ирина Верещук, передает RegioNews.

Мы обратились к министру финансов. Выяснилось, что он заболел ковид и сегодня на больничном. Однако я имела с ним разговор по телефону, мы проговорили все щекотливые моменты", - сказала она.

Верещук добавила, что хотела встретиться с министром финансов, чтобы обсудить вопрос растаможивания бывших в использовании импортных автомобилей.

Сам Марченко пока никак не прокомментировал эту информацию. Пресс-служба министерства также еще не подтвердила заболевание министра.

Напомним, глава Ровенской ОГА заболел коронавирусом, он пошел на самоизоляцию.

Сергей Марченко министр финансы коронавирус заболевание
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