У министра финансов Марченко обнаружили коронавирус

Он находится на больничном

Он находится на больничном

Фото: из открытых источников

Об этом во время общения с членами общественной организации "Авто Евро Сила", которая объединяет владельцев автомобилей на иностранной регистрации, сообщила народный депутат Ирина Верещук, передает RegioNews.

Мы обратились к министру финансов. Выяснилось, что он заболел ковид и сегодня на больничном. Однако я имела с ним разговор по телефону, мы проговорили все щекотливые моменты", - сказала она.

Верещук добавила, что хотела встретиться с министром финансов, чтобы обсудить вопрос растаможивания бывших в использовании импортных автомобилей.

Сам Марченко пока никак не прокомментировал эту информацию. Пресс-служба министерства также еще не подтвердила заболевание министра.

Напомним, глава Ровенской ОГА заболел коронавирусом, он пошел на самоизоляцию.