Зеленского и Ермака госпитализировали в "Феофанию"

Они находятся в изолированных палатах

Они находятся в изолированных палатах

Фото: Апостроф

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что президента Украины, ранее заболевшего COVID-19, а также главу Офиса президента Андрея Ермака, госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на комментарий Подоляка "Украинской правде".

Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в Феофании. Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний", - сообщил он.

Также он отметил, что в палате президента установлена спецсвязь. У Ермака такой функции нет, только изолированная палата.

Советник главы ОП отмечает, что у президента и главы ОП стандартный график работы. "Единственное ограничение - это изоляция, никого нету рядом. То есть, никто из помощников не находится возле президента или возле главы Офиса, они находятся в коммуникационном офлайне", - рассказал советник Ермака.

Он также добавил, что Зеленский не видится с семьей, потому что строго придерживается карантина.

Кроме того, пресс-секретарь президента Юлия Мендель объяснила, почему Зеленский вместо самоизоляции на дому оказался в "Феофании".

Логистические решения принимались довольно быстро, президент действительно из Офиса отправился домой, а оттуда во вторник перебрался в больницу, ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией", - заявила Мендель.

Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Позже появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел на COVID-19.

Также сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль сдаст ПЦР-тест после обнаружения коронавируса в Зеленского и Ермака.

Кроме того, спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что у него подтвердили заболевание COVID-19.