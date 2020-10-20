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20 октября 2020, 17:34 2

Украинские ученые представили Зеленскому образец возможной вакцины от COVID-19

20 октября 2020, 17:34 2
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Образец вакцины прошел доклинические испытания
Образец вакцины прошел доклинические испытания
Офис президента
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Президенту представили образец возможной украинской вакцины от коронавируса. Кандидат прошел доклинические испытания.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что в Офисе президента состоялось совещание, где ученые рассказали о результатах тестирования препарата, который испытывался в течение шести месяцев и имеет возможность нейтрализовать вирус COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека.

Образец создан на основе уникального подхода. По словам одного из разработчиков, доктора медицинских наук Михаила Фаворова, препарат потенциально поможет бороться с новыми видами коронавирусных инфекций, которые мутируют.

По итогам совещания было согласовано сотрудничество всех необходимых ведомств для обеспечения прохождения клинической фазы испытаний, а также возможности изготовления вакцины в случае успешного прохождения всех стадий исследования.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о низком уровне смертности от коронавируса в Украине по сравнению со странами Евросоюза.

коронавирус Украина вакцина карантин президент
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