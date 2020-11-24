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24 ноября 2020, 16:45 2475

В Офисе президента не исключают введения локдауна в Украине

24 ноября 2020, 16:45 2475
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Такое решение может быть принято в случае резкого роста заболеваемости COVID-19
Такое решение может быть принято в случае резкого роста заболеваемости COVID-19
Фото из открытых источников
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Советник президента Олег Устенко не исключает возможности введения в Украине локдауну. Такое решение может быть принято в случае резкого роста заболеваемости COVID-19.

Об этом он заявил в эфире "Украина 24", пишет RegioNews

По его словам, четкой прогнозируемости того, будет ли точно введен локдаун, пока нет.

"Исключать введение локдауна я бы не стал. Это возможно. У государства достаточно ограниченные возможности с точки зрения компенсации. Я уже не говорю, что локдаун - это серьезный удар по экономике", - сказал Устенко.

При этом он добавил, что когда идет анализ принятия подобного решения, экономика уходит на второй план.

"На первом плане - вопросы здоровья нации, здоровья населения. Насколько это возможно, тактика сдерживания количества больных", - заявил Устенко.

Напомним, ранее Степанов назвал новые условия введения полного локдауна в Украине.

коронавирус Украина карантин Офис президента президент
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