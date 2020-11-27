Ситуация с заболеваемостью среди аппарата ВРУ – тревожная, - Елена Кондратюк

Болеет 51 работник аппарата, причем по ключевым вопросам организации ВРУ

Болеет 51 работник аппарата, причем по ключевым вопросам организации ВРУ

Исполняющая обязанности председателя Верховной Рады Елена Кондратюк сообщила, что парламент работает в обычном режиме, хотя тревожной является ситуация с заболеваемостью среди сотрудников Верховной Рады.

Об этом Елена Кондратюк написала в своем Facebook, сообщает RegioNews.

Тревожной является ситуация с заболеваемостью среди аппарата ВРУ. На 27 ноября это 51 работник аппарата, причем по ключевым вопросам организации ВРУ. 27 нардепов тоже находятся на лечении, – сообщила Кондратюк.

Она также отметила, что в субботу в Верховной Раде состоится совещание с участием руководства парламента, представители офиса президента и правительства.

Інформую про поточний стан справ у Верховній Раді України. Парламент працює в звичному режимі, хоча тривожною є ситуація... Posted by Олена Кондратюк on Friday, November 27, 2020

На этом совещании будет обсуждаться и определяться повестка (на следующую неделю – ред.), относительно бюджетного процесса, возвращение ответственности за ложное декларирование, разрешения конституционного кризиса, комплекса мер по поддержке ФОПов, малого и среднего бизнеса, – сообщила Кондратюк.

Напомним, ранее сообщалось, что временно исполняет обязанности председателя Совета вице-спикер Елена Кондратюк.