Ситуация с заболеваемостью среди аппарата ВРУ – тревожная, - Елена Кондратюк
Исполняющая обязанности председателя Верховной Рады Елена Кондратюк сообщила, что парламент работает в обычном режиме, хотя тревожной является ситуация с заболеваемостью среди сотрудников Верховной Рады.
Об этом Елена Кондратюк написала в своем Facebook, сообщает RegioNews.
Тревожной является ситуация с заболеваемостью среди аппарата ВРУ. На 27 ноября это 51 работник аппарата, причем по ключевым вопросам организации ВРУ. 27 нардепов тоже находятся на лечении, – сообщила Кондратюк.
Она также отметила, что в субботу в Верховной Раде состоится совещание с участием руководства парламента, представители офиса президента и правительства.
Інформую про поточний стан справ у Верховній Раді України. Парламент працює в звичному режимі, хоча тривожною є ситуація...Posted by Олена Кондратюк on Friday, November 27, 2020
На этом совещании будет обсуждаться и определяться повестка (на следующую неделю – ред.), относительно бюджетного процесса, возвращение ответственности за ложное декларирование, разрешения конституционного кризиса, комплекса мер по поддержке ФОПов, малого и среднего бизнеса, – сообщила Кондратюк.
Напомним, ранее сообщалось, что временно исполняет обязанности председателя Совета вице-спикер Елена Кондратюк.