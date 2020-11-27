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27 ноября 2020, 19:50 4

Ситуация с заболеваемостью среди аппарата ВРУ – тревожная, - Елена Кондратюк

27 ноября 2020, 19:50 4
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Болеет 51 работник аппарата, причем по ключевым вопросам организации ВРУ
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Исполняющая обязанности председателя Верховной Рады Елена Кондратюк сообщила, что парламент работает в обычном режиме, хотя тревожной является ситуация с заболеваемостью среди сотрудников Верховной Рады.

Об этом Елена Кондратюк написала в своем Facebook, сообщает RegioNews.

Тревожной является ситуация с заболеваемостью среди аппарата ВРУ. На 27 ноября это 51 работник аппарата, причем по ключевым вопросам организации ВРУ. 27 нардепов тоже находятся на лечении, – сообщила Кондратюк.

Она также отметила, что в субботу в Верховной Раде состоится совещание с участием руководства парламента, представители офиса президента и правительства.

Інформую про поточний стан справ у Верховній Раді України. Парламент працює в звичному режимі, хоча тривожною є ситуація...

Posted by Олена Кондратюк on Friday, November 27, 2020

На этом совещании будет обсуждаться и определяться повестка (на следующую неделю – ред.), относительно бюджетного процесса, возвращение ответственности за ложное декларирование, разрешения конституционного кризиса, комплекса мер по поддержке ФОПов, малого и среднего бизнеса, – сообщила Кондратюк.

Напомним, ранее сообщалось, что временно исполняет обязанности председателя Совета вице-спикер Елена Кондратюк.

коронавирус спикер Верховная Рада COVID-19 парламент
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