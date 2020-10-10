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10 октября 2020, 16:00 4

Шкарлет просит перевести школы на дистанционное обучение

10 октября 2020, 16:00 4
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Свою просьбу он аргументирует недопустимостью стремительного распространения коронавируса
Свою просьбу он аргументирует недопустимостью стремительного распространения коронавируса
Фото из открытых источников
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И.о. Министра образования Сергей Шкарлет выступил с просьбой перевести школьников на дистанционное обучение на две недели.

Как передает RegioNews, об этом он написал в Telegram.

"Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, а как отца — найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей", — написал он.

По его мнению, местная власть должна действовать совместно с центральной. Поэтому он подчеркнул необходимость прислушиваться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО.

Свою просьбу он аргументирует недопустимостью стремительного распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что в Украине на COVID-19 болеют 1825 учащихся и 2799 педагогических и других работников учреждений общего среднего образования.

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