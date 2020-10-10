Шкарлет просит перевести школы на дистанционное обучение

Свою просьбу он аргументирует недопустимостью стремительного распространения коронавируса

Свою просьбу он аргументирует недопустимостью стремительного распространения коронавируса

Фото из открытых источников

И.о. Министра образования Сергей Шкарлет выступил с просьбой перевести школьников на дистанционное обучение на две недели.

Как передает RegioNews, об этом он написал в Telegram.

"Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, а как отца — найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей", — написал он.

По его мнению, местная власть должна действовать совместно с центральной. Поэтому он подчеркнул необходимость прислушиваться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО.

Свою просьбу он аргументирует недопустимостью стремительного распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что в Украине на COVID-19 болеют 1825 учащихся и 2799 педагогических и других работников учреждений общего среднего образования.