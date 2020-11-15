В Украине COVID-19 заболели еще более 10,5 тысяч человек
В Украине 14 ноября коронавирусную болезнь обнаружили у 10 681 человека. За последние сутки 2 633 пациентов выздоровели, а 95 — умерли от осложнений COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.
В больницы вчера госпитализировали 1 227 человек, которые болеют в тяжелой форме.
Наибольшее количество новых подтвержденных случаев за минувшие сутки зарегистрировали в Киеве (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.
Количество заболеваний в регионах выглядит следующим образом:
м. Киев – 50 620 случаев;
Винницкая область – 13 844 случая;
Волынская область – 18 676 случаев;
Днепропетровская область – 21 222 случая;
Донецкая область – 16 983 случая;
Житомирская область – 22 225 случаев;
Закарпатская область – 19 384 случая;
Запорожская область – 18 484 случая;
Ивано-Франковская область – 27 986 случаев;
Киевская область – 24 493 случая;
Кировоградская область – 3 651 случай;
Луганская область – 5 147 случаев;
Львовская область – 36 894 случая;
Николаевская область – 12 340 случаев;
Одесская область – 32 782 случая;
Полтавская область – 14 966 случаев;
Ровенская область – 24 969 случаев;
Сумская область – 17 859 случаев;
Тернопольская область – 23 555 случаев;
Харьковская область – 47 599 случаев;
Херсонская область – 6 967 случаев;
Хмельницкая область – 22 879 случаев;
Черкасская область – 12 996 случаев;
Черновицкая область – 27 917 случаев;
Черниговская область – 11 419 случаев.
Всего с начала пандемии в Украине на COVID-19 заболели 535 857 человек, более 240 тысяч пациентов выздоровели, а 9 603 умерли от осложнений.
Методом ПЦР в Украине провели уже почти 4 млн тестирований. За последние сутки провели 44 505 тестов (в частности методом ПЦР — 36 тысяч, методом ИФА — 8 505).
10 681 новый случай коронавірусної болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 ноября 2020 года. В частности,...Posted by Максим Степанов on Saturday, November 14, 2020
Напомним, за минувшие сутки, 13 ноября, в Украине зафиксирован очередной антирекорд новых случаев коронавируса, заболевание подтвердили у 12 524 граждан.
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