Петр Порошенко заболел коронавирусом
Он лечится дома на самоизоляции
Он лечится дома на самоизоляции
Пятый президент Украины Петр Порошенко заболел COVID-19
Об этом Петр Порошенко написал в соцсетях, сообщает RegioNews.
Невовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам.
За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварнее. Значительно коварнее. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома.
Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя!", - написал Порошенко.
Отримав позитивний тест на Covid. Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами. За шість...Опубліковано Петром Порошенком Вівторок, 29 вересня 2020 р.
Напомним, глава партии "Голос" нардеп Рудик заразилась коронавирусом.
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