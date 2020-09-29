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29 сентября 2020, 19:26 4

Петр Порошенко заболел коронавирусом

29 сентября 2020, 19:26 4
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Он лечится дома на самоизоляции
Он лечится дома на самоизоляции
Фото: Петр Порошенко Facebook
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Пятый президент Украины Петр Порошенко заболел COVID-19

Об этом Петр Порошенко написал в соцсетях, сообщает RegioNews.

Невовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам.

За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварнее. Значительно коварнее. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома.

Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя!", - написал Порошенко.

Отримав позитивний тест на Covid. Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами. За шість...

Опубліковано Петром Порошенком Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Напомним, глава партии "Голос" нардеп Рудик заразилась коронавирусом.

Петр Порошенко коронавирус COVID-19 больные президент
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