Петр Порошенко заболел коронавирусом

Об этом Петр Порошенко написал в соцсетях, сообщает RegioNews.

Невовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам.

За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварнее. Значительно коварнее. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома.

Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя!", - написал Порошенко.