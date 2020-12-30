09:15  30 декабря
Коронавирус не отступает, за сутки почти 8 тысяч новых случаев
09:03  30 декабря
Зеленский уволил Сергея Сергийчука с должности главы Черкасской ОГА
08:13  30 декабря
Боевики семь раз нарушили "тишину" с запрещенного вооружения
UA | RU
UA | RU
30 декабря 2020, 10:20 8

Загруженность коек больными COVID-19 превышает 50% только в одной области - Минздрав

30 декабря 2020, 10:20 8
Читайте також українською мовою
Заболеваемость на 100 тысяч населения превышает пороговый уровень во всех регионах
Заболеваемость на 100 тысяч населения превышает пороговый уровень во всех регионах
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 30 декабря только в Николаевской области загруженность коек пациентами с COVID-19 превышает 50%.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Так, в Николаевской области загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19 составляет 60,6%.

В целом загруженность коек в Украине составляет 38,3%.

Заболеваемость на 100 тысяч населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины. Общий показатель заболеваемости в Украине составляет 336,8 человек на 100 тысяч населения.

Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 перевищує 50% лише на Миколаївщині, - МОЗ 01

Напомним, коронавирус не отступает, за сутки почти 8 тысяч новых случаев. Самые высокие показатели заболеваемости по-прежнему наблюдаются в Киеве.

коронавирус Минздрав больницы регионы ИВЛ статистика больные
Коронавирус не отступает, за сутки почти 8 тысяч новых случаев
30 декабря 2020, 09:15
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
29 декабря 2020, 22:25
В Днепропетровской области ввели праздничное ослабление карантина
29 декабря 2020, 18:37
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Казус Сергийчука. Почему главу Черкасской области отправили в отставку
50 оттенков Зеленского. Что обещал и не сделал Президент за два года
Все публикации »
Вадим Денисенко
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Все блоги »