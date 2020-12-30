Загруженность коек больными COVID-19 превышает 50% только в одной области - Минздрав

Заболеваемость на 100 тысяч населения превышает пороговый уровень во всех регионах

Заболеваемость на 100 тысяч населения превышает пороговый уровень во всех регионах

Фото: flickr

По состоянию на 30 декабря только в Николаевской области загруженность коек пациентами с COVID-19 превышает 50%.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Так, в Николаевской области загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19 составляет 60,6%.

В целом загруженность коек в Украине составляет 38,3%.

Заболеваемость на 100 тысяч населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины. Общий показатель заболеваемости в Украине составляет 336,8 человек на 100 тысяч населения.

Напомним, коронавирус не отступает, за сутки почти 8 тысяч новых случаев. Самые высокие показатели заболеваемости по-прежнему наблюдаются в Киеве.